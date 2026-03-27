Spitzenkoch Andreas Döllerer: Erfolg jenseits von Wien und Salzburg

Was hat sich seit dem Erscheinen des Guide Michelin für Euch geändert?

Ehrlicherweise hat sich die Welt dadurch nicht geändert. Wenn wir im Ausland Essen gehen, werden wir von Kollegen jetzt eher erkannt und im Sommer merken wir’s, weil während der Salzburger Festspiele jetzt internationales Publikum zu uns findet – bis zum Vorjahr vom Michelin nicht einmal erwähnt zu werden, war schon schmerzhaft.

Wie verlief voriges Jahr der Tag, an dem Eure zwei Sterne bekannt wurden?

Voriges Jahr wurden die Bewertungen ja erst bei der großen Veranstaltung im Hangar 7 bekanntgegeben, wir Küchenchefs fuhren da alle hin, niemand wusste davor etwas. Wobei ich nicht behaupten würde, nicht auf die zwei Sterne gehofft zu haben, wir waren sehr zufrieden. Heuer lief das anders ab, da waren die Bewertungen am Vormittag online. Die Stimmung im Vorjahr, das war einzigartig.

Welche Leute kommen nun, beziehungsweise: Kommen über GM und Falstaff andere als über Michelin?

Wenn es sich um internationale Gäste handelt, kommen sie zum größten Teil über Michelin, Gault Millau ist im Ausland nicht so bekannt, beziehungsweise kennt man dort den Stellenwert des Gault Millau in Österreich nicht. Bei den Österreichischen Gästen hat sich wenig geändert, für die bin ich auch seit den Michelin-Sternen noch der „Haubenkoch“.