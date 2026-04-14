Die neue Vertuo World von Nespresso – mit globaler Markenbotschafterin Dua Lipa

Geprägt von Neugier und Mut, zeigt die Kampagne zusammen mit der neuen VERTUO Up Kaffeemaschine, dass jede Tasse Kaffee eine neue Welt eröffnet.
Wien, 14. April 2026 – Nespresso stellt seine neue Kampagne mit internationalem Superstar und globaler Markenbotschafterin Dua Lipa vor. Seit über vier Jahrzehnten steht die Marke dafür, Konventionen zu hinterfragen und immer wieder neue Wege zu gehen – inspiriert von den nahezu grenzenlosen Möglichkeiten außergewöhnlichen Kaffees.
Die neue Kampagne zeigt, wie vielseitig Kaffee sein kann – vertraut und zugleich überraschend. Denn mit der richtigen Nespresso Tasse in der Hand ist es mehr als nur Kaffee: Es ist der Schritt in eine neue Welt.
Jeder NESPRESSO Kaffee öffnet eine neue Welt
Im Mittelpunkt der Kampagne steht eine ebenso einfache wie starke Idee: Jede Tasse Kaffee ist eine Einladung, etwas Neues zu entdecken. Dieses Gefühl wird durch visuell starke Bilder zum Leben erweckt, die zwischen überraschenden Welten wechseln – inspiriert von außergewöhnlichem Kaffee, Kultur und Kreativität.
Als globale Markenbotschafterin von Nespresso und eine der international erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation ist Dua Lipa die ideale Begleiterin dieser Reise. Bekannt für ihre kreative Freiheit und ihren offenen Blick auf die Welt, verkörpert sie den Entdeckergeist der Kampagne auf einzigartig authentische Weise. In einer spielerischen Wendung greift sie den ikonischen Nespresso Claim „What else?“ von Markenbotschafter George Clooney auf und interpretiert ihn als Einladung, sich niemals mit dem Gewohnten zufriedenzugeben. Ein kurzer Auftritt Clooneys greift diesen Gedanken später auf und schlägt zugleich eine Brücke zur Markengeschichte von Nespresso.
Getrieben von Neugier und der stets präsenten Frage „What else?“ taucht sie immer tiefer in neue Geschmackswelten ein. Von einer wohltuenden Melozio Tasse am Morgen in New York über einen Altissio Espresso am Nachmittag in Italien bis hin zu einem eisgekühlten Double Espresso Chiaro Latte am Pool oder einer genussvollen French Lavender & Vanilla Decaf Kreation am Abend: Nespresso Kaffees begleiten jeden Moment und jedes Abenteuer mühelos. Ein Tag, viele Welten und immer eine Entdeckung wert.
Entdecken Sie das Director's Cut des Werbespots hier.
In Österreich kann man mit Nespresso ab dem 14. April durch eine umfassende 360° Kampagne mit TV, (D)OOH und Online (Digital + Social Media) sowie auch in den Boutiquen österreichweit in die VERTUO World eintauchen. Im „Reaktor“ in Wien wurde der Launch der Kampagnen mit zahlreichen Gästen gefeiert – in einem einzigartigen Setting, das die verschiedenen Welten hautnah zum Leben erweckte.
Mit der neuen VERTUO Up Maschine neue Welten entdecken
Im Zentrum der Kampagne steht ein weiterer Protagonist: die neue VERTUO Up Maschine von Nespresso. Entwickelt für moderne Kaffeeliebhaber:innen, überzeugt VERTUO Up mit verbesserter Konnektivität, einer Aufheizzeit von nur drei Sekunden sowie dem neuen Coffee-Creation-Button. Dieser ermöglicht per Knopfdruck eine intensivere Extraktion – ideal als Basis für Milchrezepte und Iced Coffees.
Dank der Centrifusion™-Technologie erkennt die Maschine jede Kapsel automatisch und passt die Extraktion präzise an, um feine Geschmacksnuancen optimal zur Geltung zu bringen – gekrönt von der typischen Nespresso Crema.
Mit einem neuen, modernen Design und einem flexibel positionierbaren 1,4-Liter-Wassertank vereint die Maschine Funktionalität und Komfort auf elegante Weise. Der ikonische Nespresso-Hebel sorgt dabei für ein besonders müheloses Öffnen und Schließen.
Über die Nespresso Smart App lässt sich das Kaffeeerlebnis zusätzlich personalisieren – von individuell einstellbarer Tassengröße bis hin zu inspirierenden Rezeptideen. Als eine der vielseitigsten Maschinen von Nespresso bringt VERTUO Up die ganze Vielfalt der Kaffeewelt in die eigenen vier Wände.
Die VERTUO Up ist seit Anfang April zu einer UVP von 179 € in den Farben Ink Black, Ocean Blue, Pearl White und Graphite erhältlich.
Eine ausdrucksstarke Identität & ein neues Kaffee-Erlebnis
Die Kampagne markiert ein neues Kapitel für Nespresso. Während die Marke ihrer Tradition aus Qualität und Engagement für die globale Kaffeekultur treu bleibt, entwickelt sie gleichzeitig eine ausdrucksvolle Identität für Kaffeeliebhaber: innen, die ihr Ritual als Ausdruck ihrer Persönlichkeit verstehen. In Zusammenarbeit mit der vor kurzem ernannten Agentur Leo Constellation entwickelt Nespresso seinen kreativen Ansatz weiter der flexibel, dynamisch und im stetigen Wandel ist. Die Verbindung von Struktur und Spontaneität spiegelt sich auch im überarbeiteten Design wider: Eine eigens entwickelte Typografie verleiht der Marke mehr Charakter und Eleganz, während die kreative Ausrichtung eine ausgewogene Balance zwischen Raffinesse und spielerischer Leichtigkeit schafft.
Diese neue Ausrichtung zeigt sich auch im Umgang mit Kaffee selbst – geprägt von Neugier und Entdeckergeist. Vom Aufgreifen neuer Trends bis hin zur Entwicklung kreativer und mutiger Rezepturen entwickelt sich Nespressokontinuierlich weiter. Immer im Einklang mit den sich wandelnden Vorlieben der Konsument: innen. Unerwartete Geschmackskombinationen? Unbedingt.
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