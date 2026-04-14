Die neue Vertuo World von Nespresso – mit globaler Markenbotschafterin Dua Lipa

Im Mittelpunkt der Kampagne steht eine ebenso einfache wie starke Idee: Jede Tasse Kaffee ist eine Einladung, etwas Neues zu entdecken. Dieses Gefühl wird durch visuell starke Bilder zum Leben erweckt, die zwischen überraschenden Welten wechseln – inspiriert von außergewöhnlichem Kaffee, Kultur und Kreativität.

Als globale Markenbotschafterin von Nespresso und eine der international erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation ist Dua Lipa die ideale Begleiterin dieser Reise. Bekannt für ihre kreative Freiheit und ihren offenen Blick auf die Welt, verkörpert sie den Entdeckergeist der Kampagne auf einzigartig authentische Weise. In einer spielerischen Wendung greift sie den ikonischen Nespresso Claim „What else?“ von Markenbotschafter George Clooney auf und interpretiert ihn als Einladung, sich niemals mit dem Gewohnten zufriedenzugeben. Ein kurzer Auftritt Clooneys greift diesen Gedanken später auf und schlägt zugleich eine Brücke zur Markengeschichte von Nespresso.

Getrieben von Neugier und der stets präsenten Frage „What else?“ taucht sie immer tiefer in neue Geschmackswelten ein. Von einer wohltuenden Melozio Tasse am Morgen in New York über einen Altissio Espresso am Nachmittag in Italien bis hin zu einem eisgekühlten Double Espresso Chiaro Latte am Pool oder einer genussvollen French Lavender & Vanilla Decaf Kreation am Abend: Nespresso Kaffees begleiten jeden Moment und jedes Abenteuer mühelos. Ein Tag, viele Welten und immer eine Entdeckung wert.