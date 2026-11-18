Hetze, Gewalt und Wiederbetätigungsvorwürfe: Die Identitäre Bewegung sorgt in Österreich immer wieder für große Schlagzeilen. Doch wie groß ist sie wirklich?
von
In einem Wiener Kellerlokal
Vor der verschlossenen Metalltür eines Wiener Kellerlokals steht ein Großaufgebot der Polizei. Drinnen ist es stickig. Rund 40 Männer und einige wenige Frauen, fast alle im Studierendenalter, haben sich an diesem schwülen Juniabend versammelt. Die Stimmung ist angespannt. Dann stürmt Martin Sellner herein, sichtlich verärgert. Niemand dürfe den Keller verlassen, bis die Beamten abgezogen seien, weist er die Gruppe an. Ein Raunen geht durch den Raum. Es ist beinahe Mitternacht. Wenige Minuten zuvor sollen Mitglieder der rechtsextremen Gruppe am Rande einer Aktion auf einen Passanten eingeprügelt haben, der sich offenbar als Gegendemonstrant zu erkennen gab.
Anrainer alarmieren die Polizei. Nun stehen die Beamten vor der Tür, während Sellner dahinter seine Anhänger zur Ordnung ruft. Dabei hatte der 37-Jährige einst betont, er wolle sich aus dem operativen Geschäft der Identitären Bewegung zurückziehen. An diesem Abend ist davon wenig zu merken. Neben ihm stehen zwei junge Männer in Fred-Perry-Shirts, beide mit auffallend blondem Haar und akkurat gezogenem Seitenscheitel. Sie achten darauf, dass alle Sellner zuhören. Eigentlich hätten sie selbst die Ansprache halten sollen. Seit einiger Zeit werden die beiden Deutschen, Wieland Kubitschek und Yannick Wagemann, als neue Gesichter der Wiener Identitären aufgebaut. Doch an diesem Abend gibt wieder Sellner den Ton an.
Die beiden Männer kommen aus Deutschland und sind zum Studieren nach Wien gezogen. Als Sohn von Götz Kubitschek, einem der einflussreichsten Vordenker der deutschen Neuen Rechten, ist Wieland Kubitschek in einem Milieu aufgewachsen, das die rechtsextreme Szene seit Jahren prägt. In der Vergangenheit ist Wieland bereits gewalttätig aufgefallen.
Der andere ist der Berliner Yannick Wagemann. Ein paar Wochen nach dem Abend im Kellerlokal gerät auch er in den Fokus: Es besteht der Verdacht, dass er am Rande eines Burschenschaftstreffens in Leoben einen Taxifahrer brutal niedergeschlagen hat. Gegen ihn und vier weitere ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Seit dem Vorfall ist der ehemalige Sprecher nicht mehr öffentlich an der Seite der Identitären aufgetreten. Wer seine Rolle übernimmt, ist bislang offen.
Wurzeln an der Côte d’Azur
Die Geschichte der Identitären Bewegung beginnt an der Côte d’Azur. Im April 2003 gründet sich in Nizza der „Bloc Identitaire“ – ein Verein, in dem sich ehemalige Neonazis versammeln. Knapp zehn Jahre später besetzen rund 70 Aktivisten das Dach einer Moschee im französischen Poitiers. Stundenlang halten sie das Gebäude besetzt. Die Aktion sorgt europaweit für Schlagzeilen und wird zur Stunde null für jene Strukturen und Gruppen, die sich heute „Identitäre Bewegung“ nennen.
Ihr vorrangiges Ziel: faschistische Ideen und Ausländerfeindlichkeit mit moderner Ästhetik und zugespitzter Sprache einem größeren Publikum zu vermitteln. Als Teil der Neuen Rechten grenzen sie sich demonstrativ vom historischen Nationalsozialismus ab. Das politische Ziel: salonfähig zu werden. Wie brüchig schon allein diese oberflächliche Abgrenzung in Österreich ist, zeigt der Mitgründer des heimischen Ablegers selbst: Noch bis zum Vorjahr marschierte er hinter dem Neonazi Gottfried Küssel her. Der Mann heißt Martin Sellner.
Kein Massenphänomen
In den vergangenen Jahren musste sich die Führung der IBÖ immer wieder neu aufstellen. Früher standen dafür offenbar mehr Leute bereit als heute. Viele der Aktivisten versuchen nach dem Studium, im Berufsleben Fuß zu fassen. Manche bleiben dem Netzwerk dennoch treu. So zum Beispiel Philipp Huemer. Einst leitete er den Wiener Ableger der IBÖ. Inzwischen hilft er Sellner beim Aufbau seines „Instituts für Remigration“ und arbeitet beim Sender „AUF1“. Das Medium wird im Verfassungsschutzbericht als rechtsextrem eingestuft.
Auch das Gründungsmitglied Patrick Lenart ist dem Milieu verbunden geblieben. Heuer brachte er ein kommerzielles Online-Verzeichnis für die „Neue Rechte“ auf den Markt. Unterstützt wird das Projekt laut Website von der rechtsextremen ESN-Partei „Europa der Souveränen Nationen“ – auf der Website inseriert eifrig das FPÖ-Radio „Austria First“. Mit 30 Jahren hat sich Lenart letztendlich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, nachdem er bis 2018 zusammen mit Sellner die „IBÖ“ leitete.
Eine Art Avantgarde
Intern gilt offenbar eine unausgesprochene Regel: Mitglied soll nur sein, wer ungefähr unter 30 ist und dem Kollektiv jede Woche zur Verfügung steht. Im engeren Sinn zählt die Gruppe heute wohl nur noch einige Dutzend aktive Mitglieder. Auch das DÖW kommt in seinem Rechtsextremismusbericht zu dem Schluss, dass die IBÖ keine Massenbewegung ist. „Sie versteht sich selbst als eine Art Avantgarde“, sagt der DÖW-Politikwissenschafter Bernhard Weidinger.
Dennoch wirbt die Gruppe eifrig um neue Mitglieder. Erst im November habe eine Gruppe „Identitärer“ vor einem Gymnasium im 13. Wiener Gemeindebezirk Flyer verteilt, wie eine Mutter gegenüber News berichtet. Kurz darauf erscheint ein Werbevideo in den sozialen Medien, in dem der verbliebene Sprecher Wieland Kubitschek dazu aufruft, sich der „IBÖ“ anzuschließen.
Wie viele junge Mitglieder die IBÖ dagegen früher hatte, zeigen Ermittlungsakten des BVT, der Vorgängerorganisation der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, aus dem Jahr 2018. Im Vorfeld eines umfangreichen Prozesses gegen 17 Führungspersonen, darunter auch Sellner und Lenart, hat das BVT laut einer News vorliegenden Aufstellung 364 einzelne Mitglieder der „IBÖ“ ausgeforscht. Eine Auswertung der internen Daten zeigt: Damals waren knapp 200 Mitglieder unter 30 Jahre alt, darunter auch einige Minderjährige.
Prozess
Im Sommer 2018 standen am Straflandesgericht Graz 17 Personen der „Identitären Bewegung Österreich“ wegen Verhetzung, krimineller Vereinigung, Sachbeschädigung und Nötigung vor Gericht. Alle 17 wurden vom Vorwurf der Verhetzung und der kriminellen Vereinigung freigesprochen. Schuldsprüche gab es wegen Sachbeschädigung, Nötigung und Körperverletzung.
Mit deutlich mehr Mitgliedern war die Gruppe damals auch außerhalb Wiens breiter aufgestellt. Laut den Ermittlungsakten gab es in fast jedem Bundesland einen eigenen „IB-Sprecher“. Inzwischen sind diese regionalen Strukturen weitgehend zerfallen. Zu beobachten sind laut Weidinger noch vereinzelt Aktionen in Kärnten, ansonsten habe sich die gesamte Bewegung in den Osten des Landes zurückgezogen.
Neben einem kleinen Ableger in Oberösterreich organisiert sie sich heute vor allem von Wien aus. Als Stützpunkt dient vor allem ein Kellerlokal – eben jenes, in dem Sellner seine Aktivisten an jenem schwülen Juniabend zurechtwies. Dort veranstaltet die Gruppe wöchentliche Clubabende, plant Aufmärsche und lagert ihr Demomaterial.
Lücken schließen
Die Polizei war an diesem Abend nicht zum ersten Mal dort – Anwohner der Straße beschweren sich seit Jahren über Lärmbelästigungen. Besonders angespannt ist die Stimmung im Grätzl an jenem Wochenende, an dem die Identitäre Bewegung alljährlich zu ihrer sogenannten „Sommerdemonstration“ aufruft. Vor und nach dem Aufmarsch wird das Kellerlokal zum Treffpunkt für Rechtsextreme aus ganz Europa. Auf Videos sind dort ausgetragene Boxkämpfe zu sehen. Eine kurzfristige Planänderung in diesem Jahr offenbarte jedoch, wie die „Identitären“ ihre Personallücken mit Akteuren aus dem deutschsprachigen Raum füllt.
Am 25. Juli 2026 liegt die Hitze über Nussdorf. Am Wasserkraftwerk, wo der Donaukanal von der Donau abzweigt, versammeln sich einige Dutzend junge Männer. Viele von ihnen waren schon wenige Wochen zuvor im Wiener Kellerlokal, als Martin Sellner dort das Wort ergriff. Auch diesmal gibt er den Ton an. An seiner Seite steht erneut Wieland Kubitschek, diesmal aber ohne Yannick Wagemann. Dafür sind einschlägige Akteure aus dem Ausland angereist: der Schweizer Tobias Lingg, einer der Köpfe der rechtsextremen „Jungen Tat“, und Maximilian Märkl, Chef der „Identitären Bewegung Deutschland“.
In Videos von diesem Tag ist später zu sehen, wie sie Banner in den bekannten Farben der IB entrollen, Flaggen und Bengalos verteilen und sich auf ihre „Remigrationsparolen“ einstimmen. Monatelang haben sie zur Teilnahme an diesem Tag aufgerufen und für die „Sommerdemonstration“ mobilisiert, die in den letzten Jahren zu einer der zentralen rechtsextremen Aktionen in Europa geworden ist. Hier werden eindrucksvolle Bilder produziert, die über das Jahr in den sozialen Medien verbreitet werden. Und für diese Bilder benötigen die Identitären möglichst viele Teilnehmer.
In den vergangenen Jahren ließ sich beobachten, wie nicht nur Rechtsextreme aus ganz Europa anreisten, sondern auch Mitglieder österreichischer Neonazi-Organisationen die Reihen des Umzugs füllten. Ein Jahr zuvor, im Sommer 2025, sollen Teilnehmer im Anschluss an diesen Aufmarsch zwei unbeteiligte junge Männer in der U-Bahn verprügelt haben. Zu einem ähnlich großen Schulterschluss kommt es heuer nicht. Die geplante Route durch den Wiener Graben wird ihnen im Vorfeld nicht genehmigt.
So versammelt sich am Donauufer, im Schatten des Kahlenbergs, nur noch der harte Kern zur Ersatzkundgebung. Und zu dieser kleinen Kerngruppe zählen inzwischen auch viele Mitglieder identitärer Gruppen aus dem gesamten DACH-Raum. Immer öfter treten sie gemeinsam auf. Es sind vor allem junge Männer – „die wissen, wie sie vor der Polizei wegrennen können“, prahlt Sellner kurz vor Beginn der Aktion in einem Video auf der Plattform X. Dann stürmen sie los, skandieren islamfeindliche Parolen und filmen das Ganze für den nächsten Imageclip. Die Route führt durch den Wiener Nobel-Bezirk Döbling, weit weg von einem großen Publikum.
Gemeinsame Kampagnen
Rechtsextreme Vernetzung ist an sich nichts Neues. Dass Gruppen über den bloßen Informationsaustausch hinaus gemeinsam auftreten und Kampagnen organisieren, ist dagegen eine vergleichsweise moderne Entwicklung, sagt der DÖW-Experte Bernhard Weidinger: „Den Identitären ist schließlich auch klar geworden, dass Migrationspolitik sehr stark auf europäischer Ebene gemacht wird.“
Inzwischen gibt es vermehrt internationale Kampagnen, die zwar unter unterschiedlichen Namen auftreten, aber maßgeblich von dieser identitären Allianz im deutschsprachigen Raum getragen werden. Besonders deutlich wurde das im Mai dieses Jahres in der kleinen portugiesischen Ortschaft Figuera da Foz.
Unter dem Titel „Remigration Summit“ kamen dort zum zweiten Mal in Folge internationale Akteure zusammen – rund 500 rechtsextreme Influencer, Aktivisten und Politiker aus diversen Ländern. Unter anderem stellte Sellner dort eine europäische Bürgerinitiative vor, die inzwischen von der EU-Kommission unter Verweis auf die Grundrechte-Charta der EU formal zurückgewiesen wurde.
Bürgerinitiative
Unter dem Namen „Save Europe Act" sammelte Sellner zusammen mit anderen rechtsextremen aus Europa Unterschriften. Das Ziel: Unter dem Deckmantel „Remigration“ u. a. Massenabschiebungen von Menschen nicht-westlicher Herkunft auf EU-Ebene möglich zu machen. Laut Kommission widerspricht das der Grundrechte-Charta der EU. Unterschrieben haben auch namenhafte Politikerinnen und Politiker der FPÖ.
Als Stargast trat heuer Gregory Bovino auf. Während der ICE-Razzien in den USA fiel der damalige Border-Patrol-Kommandant mit hochrasiertem Haarschnitt und langem olivgrünem Mantel auf. Die Assoziationen mit den Uniformen düsterer Zeiten nahm er in Kauf – sie gehörten zu seiner Inszenierung. Eingeladen und hofiert wurde Bovino maßgeblich von Identitären.
Im fünfköpfigen Organisationsteam der „Resum26“ sitzen unter anderem der Österreicher Martin Sellner und der bereits erwähnte deutsche IB-Aktivist Maximilian Märkl. Auch rund um die Veranstaltung sind Identitäre eingebunden: Während der Kopf der Schweizer „Jungen Tat“ auf einem Panel über den angeblichen „Großen Austausch“ diskutiert, sorgen seine Mitstreiter dafür, dass das identitäre Filmkunstkollektiv die Veranstaltung medial verbreitet.
Geld im Ausland
Für ihre Aktivitäten braucht die IBÖ Geld – und auch dafür nutzt ihnen die Vernetzung ins Ausland. Bei heimischen Demonstrationen und in sozialen Medien rufen Sellner und seine Mitstreiter zwar schon seit Jahren zu Spenden auf. Immer wieder haben sie grundsätzlich auch Schwierigkeiten, Bankkonten zu eröffnen.
BVT-Ermittlungsakten zeigen, dass sie in der Vergangenheit einen Online-Shop und ein Netzwerk von Vereinskonten nutzten. Um 2018 gerieten jedoch auch diese Konten ins Visier der Ermittler. Sellner und Co. verlagerten sie daraufhin ins Ausland; den Online-Shop übergaben sie 2019 an deutsche Gesinnungsgenossen. Den Akten zufolge hatten die Einnahmen der Identitären bis dahin insgesamt mehr als 700.000 Euro betragen.
Aber auch die neueren internationalen Treffen, wie der „Remigration Summit“ in Portugal entwickeln sich zunehmend zu einem Geschäftsmodell: Wer dabei sein wollte, zahlte mindestens 45 Euro. VIP- und Premiumpässe kosteten zwischen 250 und 320 Euro. Ähnliche Preise waren für ein Ende Oktober geplantes Treffen in Paris vorgesehen. Einfache Tickets sollten zwischen 15 und 500 Euro kosten; auch dort gab es Angebote im höheren Preissegment. Sellner gilt als offizieller Partner des Events. Die französischen Behörden untersagten das Treffen schließlich. Sie begründeten das mit möglichen Störungen der öffentlichen Ordnung nach den jüngsten rassistisch motivierten Anschlägen in Frankreich.
Eine Villa in Steyregg
In Deutschland ist darüber hinaus über Jahre ein Netzwerk aus Vereinen und Firmen entstanden, von dem auch Projekte der IBÖ immer wieder profitieren. Besonders sticht dabei das Chemnitzer Unternehmen „Schanze Eins UG & Co. KG“ hervor. Die Geschäftsführung gibt an, vor allem um Geld für sogenannte „Identitäre Strukturprojekte“ zu werben. Damit sind Zentren gemeint, in denen sich Aktivisten treffen und organisieren können.
Und eines dieser Zentren steht in Steyregg bei Linz: das „Castell Aurora“ oder auch „Villa Aurora“ genannt. Anfang September trafen sich dort erneut die einschlägigen Aktivisten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Dabei hat das alte, recht farblose Bauernhaus rein gar nichts mit einer Villa gemein – an ein Castell erinnert aber auch nichts.
Laut ARD-Magazin „Monitor“ habe die Firma aus Deutschland im Jahr 2019 rund 120.000 Euro eingetrieben, die für den Kauf der Immobilie gedacht war. Das Geld soll laut Monitor von Peter Kurth gekommen sein, dem früheren Berliner Finanzsenator. Damals war Kurth noch CDU-Mitglied; inzwischen wird er Medienberichten zufolge als möglicher Staatssekretär einer AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt gehandelt.
Kurths Unterstützung für rechtsextreme Projekte blieb offenbar kein Einzelfall. 2023 initiierte die Identitäre Bewegung in Chemnitz ein Hausprojekt. Auch dafür soll der frühere Berliner Finanzsenator Geld bereitgestellt haben. Die Immobilie in der Edisonstraße entwickelte sich zu einem wahren Knotenpunkt der Neuen Rechten: Mehrere Vereine und Firmen haben dort ihren Sitz – darunter das „Filmkunstkollektiv“, das beim „Resum26“ in Portugal das Bildmaterial produzierte und inzwischen auch AfD-Wahlkämpfe begleitet.
Vom Keller auf die offene Bühne
Vor der Thüringer Landtagswahl 2024 rückte das Kollektiv den extrem rechtsstehenden AfD-Politiker Björn Höcke ins rechte Licht. Zuletzt begleitet das Kollektiv auch den Wahlkampf von Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt. Rund um dem dortigen Wahlerfolg der AfD zog auch ein österreichisches IB-Projekt in das Chemnitzer Haus ein: Martin Sellner verlegte die Geschäftsstelle seines „Instituts für Remigration“ dorthin.
In Wien verschanzen sich die Identitären hinter verschlossenen Kellertüren. In Deutschland suchen sie über ihre Netzwerke die Nähe zur Parteipolitik. Mit seinem „Institut für Remigration“ will Sellner nun auch auf die Migrationspolitik Einfluss nehmen. Die Szene mag klein sein. Ihre politischen Ambitionen sind es nicht.
Kampfbegriff „Remigration“
„Remigration“ wurde zum zentralen euphemistischen Kampfbegriff der „Neuen Rechten“. Populär gemacht hat ihn die „IB“ um Martin Sellner. Immerhin hat er dem Thema ein Buch gewidmet, das er eifrig bewirbt. Die Ursprünge des Begriffs reichen jedoch weiter zurück.
Große Bekanntheit erlangte der Begriff erstmals im November 2023. Damals deckte die deutsche Rechercheplattform Correctiv auf, dass Sellner sein Konzept von „Remigration“ Mitgliedern der AfD, der CDU und der Werteunion bei einem Treffen in Potsdam präsentierte. Das Konzept zielt laut Correctiv darauf ab, Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und auch „nicht assimilierte Staatsbürger“ abzuschieben. Teilnehmer bestreiten, dass über die Ausweisung deutscher Staatsbürger gesprochen wurde. Die Berichterstattung darüber wird von mehreren Teilnehmern rechtlich bekämpft und wurde auch in verschiedenen Medien inhaltlich kritisiert. Es folgten aber auch deutschlandweit große Protestwellen.
In Sachsen-Anhalt sitzt seit diesem Sommer das von Sellner geführte „Institut für Remigration“. In einem 49-seitigen Strategiepapier wird aufgezeigt, wie Sachsen-Anhalt zum „Remigrationsmusterland“ werden soll.