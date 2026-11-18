Vor der verschlossenen Metalltür eines Wiener Kellerlokals steht ein Großaufgebot der Polizei. Drinnen ist es stickig. Rund 40 Männer und einige wenige Frauen, fast alle im Studierendenalter, haben sich an diesem schwülen Juniabend versammelt. Die Stimmung ist angespannt. Dann stürmt Martin Sellner herein, sichtlich verärgert. Niemand dürfe den Keller verlassen, bis die Beamten abgezogen seien, weist er die Gruppe an. Ein Raunen geht durch den Raum. Es ist beinahe Mitternacht. Wenige Minuten zuvor sollen Mitglieder der rechtsextremen Gruppe am Rande einer Aktion auf einen Passanten eingeprügelt haben, der sich offenbar als Gegendemonstrant zu erkennen gab.

Anrainer alarmieren die Polizei. Nun stehen die Beamten vor der Tür, während Sellner dahinter seine Anhänger zur Ordnung ruft. Dabei hatte der 37-Jährige einst betont, er wolle sich aus dem operativen Geschäft der Identitären Bewegung zurückziehen. An diesem Abend ist davon wenig zu merken. Neben ihm stehen zwei junge Männer in Fred-Perry-Shirts, beide mit auffallend blondem Haar und akkurat gezogenem Seitenscheitel. Sie achten darauf, dass alle Sellner zuhören. Eigentlich hätten sie selbst die Ansprache halten sollen. Seit einiger Zeit werden die beiden Deutschen, Wieland Kubitschek und Yannick Wagemann, als neue Gesichter der Wiener Identitären aufgebaut. Doch an diesem Abend gibt wieder Sellner den Ton an.