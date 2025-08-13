Zwei Menschen. Zwei Wege. Pflege mit Haltung.

Stefan Straub hat seinen Weg in die Pflege nicht geradlinig gefunden – aber zielstrebig. Nach einer Phase der beruflichen Neuorientierung wandte er sich an das AMS. Der Wunsch, in einem sinnstiftenden Bereich zu arbeiten, führte ihn ins Job-Plus-Ausbildungsprogramm vom Wiener Arbeitnehmer:innen Förderungsfond. Der Weg zur Ausbildung war gut begleitet - und brachte Stefan direkt zum FSW.

Dort fand er nicht nur eine neue berufliche Heimat, sondern auch ein Umfeld, das seine persönlichen Werte widerspiegelt. Teamwork, ein respektvoller Umgang und Offenheit prägen den Berufsalltag. Für jemanden wie ihn, der Empathie, Geduld und kritisches Denken als persönliche Leitlinien versteht, war das prägend.

Heute ist Stefan Pflegeassistent im mobilen Dienst. Die Arbeit fordert ihn – fachlich wie menschlich. Für viele Kund:innen ist er nicht nur Pflegekraft, sondern auch Zuhörer, Vermittler und Krisenmanager. Gut, dass der FSW seine Mitarbeitenden laufend mit Fortbildungen unterstützt – so kann Stefan mit den vielfältigen Anforderungen souverän umgehen und auch neue Aufgabenfelder übernehmen.

Sein Fazit: „Wer den Mut hat, sich auf Neues einzulassen, wird beim FSW nicht allein gelassen. Der Weg mag herausfordernd sein – aber er lohnt sich.”