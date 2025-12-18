Neue Dentalklinik in Wien-Floridsdorf: H4O Dental Life Center startet mit Kassenvertrag

In Wien-Floridsdorf hat das H4O Dental Life Center den Betrieb aufgenommen. Die neue Zahnklinik verfügt über einen Kassenvertrag und bietet Leistungen der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde an einem Standort an. Ziel ist eine strukturierte Versorgung mit erweiterten Öffnungszeiten und standardisierten Abläufen.

Reaktion auf veränderte Rahmenbedingungen

Der Zugang zu zahnärztlicher Versorgung mit Kassenvertrag gilt in vielen Regionen als eingeschränkt, insbesondere bei kurzfristigem Behandlungsbedarf. Das H4O Dental Life Center positioniert sich als Teil der öffentlichen Gesundheitsversorgung und setzt dabei auf digitale Terminvereinbarung, längere Öffnungszeiten und ein angestelltes Ärzteteam.

„Gesundheit muss leistbar bleiben. Hochwertige Zahnmedizin darf kein Privileg sein“, sagt Dr. Bernd Bartosek, Gründer und Geschäftsführer von H4O. Der Standort in Floridsdorf sei bewusst gewählt worden, um Versorgung dort anzubieten, wo ein entsprechender Bedarf besteht.

Teamstruktur statt Einzelordination

Im Unterschied zu klassischen Einzelpraxen arbeitet H4O mit mehreren angestellten Zahnärzt:innen, die in einem Team organisiert sind. Unterstützt wird die medizinische Arbeit durch standardisierte Prozesse und digitale Dokumentation. Dadurch sollen Verfügbarkeiten erhöht und Abläufe effizienter gestaltet werden. Patient:innen durchlaufen einen einheitlich strukturierten Behandlungsprozess – von der Anmeldung bis zur Nachsorge.

Breites Leistungsspektrum an einem Standort

Das Leistungsangebot umfasst unter anderem Zahnerhalt, Mundhygiene, Zahnersatz und Kieferorthopädie. Ergänzend ist geplant, das Angebot künftig um Logopädie, Physiotherapie und Psychotherapie zu erweitern. Damit soll insbesondere für Kinder und Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf ein erweitertes Versorgungsangebot entstehen.

Öffnungszeiten und Erreichbarkeit

Die Klinik ist montags bis donnerstags von 07:00 bis 20:00 Uhr sowie freitags bis 18:00 Uhr geöffnet. Auch während der Weihnachtszeit bleibt der Standort geöffnet. Laut Betreiber soll damit eine bessere Planbarkeit für Berufstätige und Familien ermöglicht werden.

Organisationskonzept

Das H4O Dental Life Center arbeitet mit digitaler Anmeldung und standardisierter Patienteninformation. Behandlungen erfolgen auf Basis eines klar definierten Ablaufs, der Transparenz und Nachvollziehbarkeit sicherstellen soll.

H4O steht für „Human, Heart, Health, Home“ – Begriffe, mit denen das Unternehmen seinen Anspruch an patientenorientierte, zugängliche Gesundheitsversorgung beschreibt.