Dietrich Gallmetzer: „Wir denken in Generationen, nicht in Quartalen“

Welche Risiken birgt der Börsengang?

Wir sehen im Zuge des Börsengangs nur begrenzte Risiken, da wir unsere Ausgangssituation sehr sorgfältig analysiert und die Struktur der Gallmetzer HealthCare bewusst risikodiversifiziert aufgebaut haben.

Unsere Holding vereint drei Unternehmen, die in vollkommen unterschiedlichen Bereichen tätig sind: Promis mit innovativen und nachhaltigen Oralcare-Produkten, Gerhò als etablierter Vertriebsspezialist für Dentalprodukte sowie Intermedical Pharma mit der Produktion hochwertiger Pharmaprodukte.

Diese klare Diversifikation – sowohl in Bezug auf Geschäftsmodell als auch Marktsegment – sorgt dafür, dass potenzielle Risiken in einem Bereich durch die Stabilität der anderen Unternehmen abgefedert werden können. Damit reduzieren wir Abhängigkeiten und stärken die Gesamtresilienz der Gruppe. Kurzum: Unsere breite Aufstellung, kombiniert mit einem soliden Wachstums- und Geschäftsmodell, lässt uns dem Börsengang mit großer Zuversicht begegnen.

Die Firma bleibt Familienunternehmen. Wie reagieren institutionelle Investoren darauf?

Sehr positiv. Familiengeführte Unternehmen werden oft als besonders stabil, wertorientiert und langfristig ausgerichtet wahrgenommen. Unsere Familie ist mit Know-how und operativer Verantwortung eingebunden – meine drei Kinder arbeiten in Schlüsselbereichen wie Nachhaltigkeit, Produktentwicklung und Internationalisierung. Diese Struktur gibt Investoren Sicherheit: Wir denken in Generationen, nicht in Quartalen.

Gibt es Befürchtungen, durch den Börsengang unternehmerische Freiheit zu verlieren?

Nein. Wir haben unser Unternehmen seit Jahren so geführt, als wären wir gelistet: transparent, strukturiert, mit klaren Verantwortlichkeiten. Der Börsengang ändert daran wenig.

Im Gegenteil – er gibt uns die Freiheit, größere Projekte umzusetzen, neue Märkte zu erschließen und strategische Schritte schneller zu realisieren.

Wie wollen Sie sich langfristig gegenüber globalen Playern behaupten?

Durch Spezialisierung, Geschwindigkeit und Integration. Große Konzerne sind stark, aber oft weniger agil. Wir setzen bewusst auf Nischen, in denen Expertise, Qualität und Kundennähe entscheidend sind – etwa Dentalanästhesie oder nachhaltige Premium-Oral-Care. Unsere Stärke liegt in der Synergie und Kombination aus pharmazeutischer Qualität, starkem Vertrieb und einer modernen Consumer-Brand. Dieser Mix ist einzigartig im Markt.

Welche Wachstumsschritte sind geplant? Liegt der Fokus auf Europa oder auch auf USA/Asien?

Wir verfolgen eine ambitionierte, aber klar differenzierte Wachstumsstrategie – je nach Unternehmen innerhalb der Gruppe. Unser Fokus liegt sowohl auf Europa als auch auf internationalen Märkten wie den USA und perspektivisch Asien.

Promis : Promis ist derzeit bereits in 26 Ländern vertreten und wächst kontinuierlich. Im vergangenen Jahr haben wir zudem Promis USA in New York gegründet, um den amerikanischen Markt strukturiert aufzubauen und unsere nachhaltigen Oralcare-Produkte dort langfristig zu etabliere

Intermedical Pharma : Mit Intermedical Pharma starten wir zunächst in Italien , wo wir bereits eine starke Basis schaffen. Gleichzeitig haben wir erste Vorverträge in mehreren weiteren europäischen Ländern abgeschlossen. Damit legen wir die Grundlage für eine rasche europäische Expansion im Pharmabereich.

Gerhò: Gerhò ist seit über 10 Jahren weltweit tätig und wird seine internationale Präsenz weiter ausbauen. Die globale Erfahrung des Unternehmens ist ein wichtiger Baustein unserer Gesamtstrategie.

Zusammengefasst: Wir wachsen in Europa weiter stark, haben aber auch klare Schritte in die USA gesetzt und bereiten uns darauf vor, perspektivisch weitere internationale Märkte zu erschließen – mit jeweils firmenspezifischen Strategien.