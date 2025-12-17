Dietrich Gallmetzer: „Wir denken in Generationen, nicht in Quartalen“

Dietrich Gallmetzer©Beigestellt
Mit dem Börsengang der Gallmetzer HealthCare in Wien schlägt die Südtiroler Gallmetzer Holding ein neues Kapitel auf. Im Interview spricht CEO Dietrich Gallmetzer über die strategischen Ziele, Wachstumsmärkte, nachhaltige Dentalprodukte und wie sich das Familienunternehmen gegen die Konzernkonkurrenz behaupten will.
Herr Gallmetzer, Sie gehen mit der Gallmetzer HealthCare in Wien an die Börse. Warum setzen Sie diesen Schritt und warum zum jetzigen Zeitpunkt?
Die Gallmetzer HealthCare wurde bewusst als Zwischenholding unter der Gallmetzer Holding gegründet, um unsere wachstumsstärksten Unternehmen – Gerho, Intermedical Pharma und Promis – und deren Kompetenz im Dentalbereich gezielt zu bündeln und zu fördern. Der Börsengang ist für uns der nächste strategische Schritt, um diese Dynamik weiter zu beschleunigen. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir diesen Weg aus drei entscheidenden Gründen:
Höhere Sichtbarkeit und stärkere Marktposition: Durch die Börsennotierung erreichen wir eine deutlich höhere Visibilität und können unsere Marke international weiter stärken. Dies unterstützt uns dabei, neue Märkte zu erschließen und die Internationalisierung konsequent voranzutreiben.
Finanzielle Unabhängigkeit und Wachstumsfinanzierung: Bislang haben wir sämtliche Investitionen aus eigener Kraft getragen. Um jedoch die bevorstehenden, strategisch wichtigen Investitionen zu realisieren, möchten wir uns unabhängiger von klassischen Fremdfinanzierungen machen. Der Kapitalmarkt ermöglicht uns Zugang zu zusätzlichem Wachstumskapital, das wir für Innovationen und Expansion nutzen können.
Strukturelle Bündelung unserer wachstumsstärksten Unternehmen: Die Holding-Struktur erlaubt es uns, unsere Kompetenzen im Dentalbereich zu bündeln, dadurch Synergien zu nutzen, effizienter zu agieren und die Entwicklung unserer am schnellsten wachsenden Firmen gezielt zu unterstützen.
Kurz gesagt: Der Börsengang ist für uns der logische nächste Schritt, um unsere starke Position weiter auszubauen, international zu wachsen und die Zukunft des Unternehmens nachhaltig zu gestalten.
Welche strategischen Ziele verfolgen Sie mit dem Börsengang mittel- und langfristig?
Der Börsengang soll uns ermöglichen:
den Ausbau neuer Produktionsstätten, insbesondere im Bereich Dentalanästhesie,
die Entwicklung neuer Produktlinien, u. a. in der nachhaltigen Zahnpflege,
die internationale Expansion, vor allem in Europa und im Retail-Bereich,
sowie die Stärkung unserer Innovationskraft durch Forschung und Technologie.
Langfristig wollen wir als integrierter Akteur entlang der gesamten Wertschöpfungskette auftreten – von Pharma über Dentalvertrieb bis hin zu nachhaltigen Consumer-Produkten.
Warum haben Sie sich für die Wiener Börse und die Rosinger Group entschieden?
Die Wiener Börse bietet mittelständischen Wachstumsunternehmen einen professionellen, internationalen, aber dennoch zugänglichen Kapitalmarktplatz. Die Rosinger Group begleitet seit Jahrzehnten erfolgreiche Börsengänge und versteht die Bedürfnisse von Unternehmen unserer Größe. Für uns war entscheidend, einen Partner zu haben, der strategisch denkt, langfristig mitbaut und den Prozess in der Tiefe versteht.
Börsengänge kleinerer Gesundheitsunternehmen gelten als zinsabhängig – warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt?
Die Gesundheits- und Dentalbranche zeigt trotz wirtschaftlicher Zyklen eine hohe Stabilität. Die Nachfrage nach Dentalprodukten, Prävention und medizinisch notwendigen Leistungen ist sehr robust. Gleichzeitig sehen wir in unseren Segmenten – besonders Dentalanästhesie und nachhaltige Zahnpflege – strukturelle Wachstumschancen, die unabhängig vom Zinsumfeld bestehen. Unser Unternehmen ist operativ stark aufgestellt, die strategischen Projekte liegen bereit – und genau deshalb ist jetzt der ideale Zeitpunkt.
Wie wichtig ist die Diversifikation von Gerhò, Promis und Intermedical für das Börsenkonzept?
Sie ist ein wesentlicher Teil unseres Erfolgsmodells. Mit Gerhò haben wir direkten Zugang zu zehntausenden Zahnärzten in Europa. Intermedical Pharma besetzt eine hochregulierte Nische, in der es nur wenige Hersteller gibt – ein starker Wettbewerbsvorteil. Promis überträgt unser Dental-Know-how in den globalen Konsumentenmarkt. Jede Marke stärkt die andere. Dieser Synergieeffekt schafft Effizienz, Marktdurchdringung und Stabilität – ein wichtiger Faktor für Investoren.
Wie sehen Sie die Marktchancen für nachhaltige Produkte im Dentalbereich?
Sehr hoch. Verbraucher achten zunehmend auf Inhaltsstoffe, Materialien und Umweltwirkung. Gleichzeitig wünschen Zahnärzte Produkte, die qualitativ hochwertig und verantwortungsvoll produziert sind. Mit Promis sind wir Vorreiter im Bereich Green Dentistry – mit biobasierten Zahnbürsten, pflanzenbasierten Verpackungen und recycelten Materialien. Der Markt wächst stark, und wir sind bereits mit führenden Händlern wie Müller im DACH-Raum präsent. Das zeigt: Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern eine dauerhafte Marktbewegung.
Welche Risiken birgt der Börsengang?
Wir sehen im Zuge des Börsengangs nur begrenzte Risiken, da wir unsere Ausgangssituation sehr sorgfältig analysiert und die Struktur der Gallmetzer HealthCare bewusst risikodiversifiziert aufgebaut haben.
Unsere Holding vereint drei Unternehmen, die in vollkommen unterschiedlichen Bereichen tätig sind: Promis mit innovativen und nachhaltigen Oralcare-Produkten, Gerhò als etablierter Vertriebsspezialist für Dentalprodukte sowie Intermedical Pharma mit der Produktion hochwertiger Pharmaprodukte.
Diese klare Diversifikation – sowohl in Bezug auf Geschäftsmodell als auch Marktsegment – sorgt dafür, dass potenzielle Risiken in einem Bereich durch die Stabilität der anderen Unternehmen abgefedert werden können. Damit reduzieren wir Abhängigkeiten und stärken die Gesamtresilienz der Gruppe. Kurzum: Unsere breite Aufstellung, kombiniert mit einem soliden Wachstums- und Geschäftsmodell, lässt uns dem Börsengang mit großer Zuversicht begegnen.
Die Firma bleibt Familienunternehmen. Wie reagieren institutionelle Investoren darauf?
Sehr positiv. Familiengeführte Unternehmen werden oft als besonders stabil, wertorientiert und langfristig ausgerichtet wahrgenommen. Unsere Familie ist mit Know-how und operativer Verantwortung eingebunden – meine drei Kinder arbeiten in Schlüsselbereichen wie Nachhaltigkeit, Produktentwicklung und Internationalisierung. Diese Struktur gibt Investoren Sicherheit: Wir denken in Generationen, nicht in Quartalen.
Gibt es Befürchtungen, durch den Börsengang unternehmerische Freiheit zu verlieren?
Nein. Wir haben unser Unternehmen seit Jahren so geführt, als wären wir gelistet: transparent, strukturiert, mit klaren Verantwortlichkeiten. Der Börsengang ändert daran wenig.
Im Gegenteil – er gibt uns die Freiheit, größere Projekte umzusetzen, neue Märkte zu erschließen und strategische Schritte schneller zu realisieren.
Wie wollen Sie sich langfristig gegenüber globalen Playern behaupten?
Durch Spezialisierung, Geschwindigkeit und Integration. Große Konzerne sind stark, aber oft weniger agil. Wir setzen bewusst auf Nischen, in denen Expertise, Qualität und Kundennähe entscheidend sind – etwa Dentalanästhesie oder nachhaltige Premium-Oral-Care. Unsere Stärke liegt in der Synergie und Kombination aus pharmazeutischer Qualität, starkem Vertrieb und einer modernen Consumer-Brand. Dieser Mix ist einzigartig im Markt.
Welche Wachstumsschritte sind geplant? Liegt der Fokus auf Europa oder auch auf USA/Asien?
Wir verfolgen eine ambitionierte, aber klar differenzierte Wachstumsstrategie – je nach Unternehmen innerhalb der Gruppe. Unser Fokus liegt sowohl auf Europa als auch auf internationalen Märkten wie den USA und perspektivisch Asien.
Promis: Promis ist derzeit bereits in 26 Ländern vertreten und wächst kontinuierlich. Im vergangenen Jahr haben wir zudem Promis USA in New York gegründet, um den amerikanischen Markt strukturiert aufzubauen und unsere nachhaltigen Oralcare-Produkte dort langfristig zu etabliere
Intermedical Pharma: Mit Intermedical Pharma starten wir zunächst in Italien, wo wir bereits eine starke Basis schaffen. Gleichzeitig haben wir erste Vorverträge in mehreren weiteren europäischen Ländern abgeschlossen. Damit legen wir die Grundlage für eine rasche europäische Expansion im Pharmabereich.
Gerhò: Gerhò ist seit über 10 Jahren weltweit tätig und wird seine internationale Präsenz weiter ausbauen. Die globale Erfahrung des Unternehmens ist ein wichtiger Baustein unserer Gesamtstrategie.
Zusammengefasst: Wir wachsen in Europa weiter stark, haben aber auch klare Schritte in die USA gesetzt und bereiten uns darauf vor, perspektivisch weitere internationale Märkte zu erschließen – mit jeweils firmenspezifischen Strategien.
Gallmetzer HealthCare
Die Gallmetzer HealthCare AG vereint die Marken Gerhò, Intermedical Pharma und Promis Oral Care, die gemeinsam die gesamte Wertschöpfungskette im Dentalbereich abdecken – von der professionellen Zahnarztversorgung über die pharmazeutische Produktion bis hin zu nachhaltigen Endverbraucherprodukten im Bereich der oralen Pflege. Die neue Produktionsstätte von Intermedical Pharma in Bozen Süd ist nach umfangreichem Umbau seit kurzem betriebsbereit.
Mit einem klaren Fokus auf Forschung, Digitalisierung und ESG-Prinzipien investiert die Unternehmensgruppe gezielt in nachhaltige Produktionsprozesse, Ressourceneffizienz und klimaneutrale Lieferketten. Gleichzeitig treibt Gallmetzer HealthCare die internationale Expansion voran, mit besonderem Augenmerk auf die Märkte in Mitteleuropa, den USA und Asien.
Das Börsenlisting der Gallmetzer HealthCare auf einen Blick
Unternehmen: Gallmetzer HealthCare S.p.A., Sitz Bozen, (Südtirol/Italien)
Branche: Zahnmedizin & Mundpflege
Marken: Gerhò (Dentalvertrieb), Intermedical Pharma (Dentalanästhesie), Promis (nachhaltige Mundpflege)
Börsenlisting: Antrag auf Listing am 3. Dezember 2025 im „Direct Market Plus“ der Wiener Börse, Beschluss der Wiener Börse AG zur Handelsaufnahme: 10. Dezember 2025, Handelsaufnahme: Dienstag, den 16. Dezember 2025
Handelsstart: ab 16. Dezember 2025 (Auktionsverfahren)
Aktien: 16 Mio. Namensaktien
Referenzpreis: 2,54 Euro je Aktie
Berater & Lead Manager: Rosinger RMS GmbH (Rosinger Group)
Umsatz 2024: deutlich über 50 Mio. Euro
Eigentümerstruktur: familiengeführt