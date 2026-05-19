Zitronenkuss auf zarten Schnitzeln: Scallopine al limone

- 1,5 Bio-Zitronen

- 4 EL Olivenöl

- Salz

- Pfeffer

- 400 g Kalbfleisch für Schnitzel

- 4 EL Kalbsfond

- 2 EL Butter (kalt)

- 8 g Petersilie (glatt)

1. Zitronen waschen und abtrocknen. Von einer ganzen Zitrone die Schale fein abreiben (ca. 1,5 TL) und den Saft auspressen (ca. 90 ml). Zitronensaft und Zitronenabrieb mit 3 EL Olivenöl verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Marinade in eine Auflaufform gießen.

2. Kalbsschnitzel mit den Handballen flachklopfen, bis sie ca. 0,5 cm dick sind, und in etwa handtellergroße Stücke schneiden. Fleisch in die Marinade legen und mit dieser bedecken. Ca. 1 Stunde ziehen lassen, nach der Hälfte der Zeit einmal wenden.

3. Marinade so gut wie möglich vom Fleisch tropfen lassen. Die Marinade zusammen mit dem Kalbsfond in eine kleine Pfanne geben und einmal kurz aufkochen. Hitze reduzieren und die Butter stückchenweise einrühren. Ggf. noch mal mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Grillpfanne mit dem restlichen Olivenöl einpinseln und auf mittlerer bis hoher Temperatur erhitzen. Das Kalbfleisch dann von jeder Seite ca. 2 Minuten anbraten.

5. Die Kalbsschnitzel in die Soße geben und 3-5 Minuten darin ziehen lassen.

6. Petersilie waschen, trockenschütteln und die Blätter grob hacken. Verbliebene (halbe) Zitrone in dünne Scheiben schneiden.

7. Die Scallopine mit der Soße auf vorgewärmte Teller geben. Mit den Zitronenscheiben belegen und mit Petersilie garnieren.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/