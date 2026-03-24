Zahngesundheit: Chronische Entzündungen im Mund können den gesamten Organismus belasten

Frau Primaria, wie steht es aus Ihrer praktischen Erfahrung heraus um die Zahngesundheit der Österreicherinnen und Österreicher?

Insgesamt hat sich die Zahngesundheit in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert – vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Gleichzeitig sehe ich aber große Unterschiede: Während manche Patient:innen sehr konsequent vorsorgen, kommen andere erst spät und mit bereits fortgeschrittenen Problemen. Besonders Parodontalerkrankungen im Erwachsenenalter sind weiterhin sehr häufig.

Welche Fehler bei der täglichen Zahnpflege begegnen Ihnen in der Praxis am häufigsten?

Zu starkes Schrubben, falsche Putztechnik und vor allem das Vernachlässigen der Zahnzwischenräume. Viele putzen zwar regelmäßig, aber nicht effektiv. Auch die Zahnbürste wird oft zu selten gewechselt.

Reicht zweimal tägliches Zähneputzen aus?

Zweimal täglich ist eine gute Basis – entscheidend ist aber, wie geputzt wird. Gründlichkeit, die richtige Technik und die Ergänzung durch die Reinigung der Zahnzwischenräume sind mindestens genauso wichtig wie die Häufigkeit.

Der Zahnmediziner Stefan Fickl meint, dass Zahnseide überbewertet sei und wenn „die Zähne korrekt stehen und das Zahnfleisch den Bereich zwischen den Zähnen ausfüllt, dann eine Reinigung der Zwischenräume nicht nötig“ sei. Teilen Sie diese Einschätzung?

Ich würde das differenziert sehen. Es stimmt: Bei sehr eng stehenden, gesunden Zähnen und entzündungsfreiem Zahnfleisch kann der Reinigungsbedarf geringer sein. In der Praxis sind diese Idealbedingungen aber selten. Für die meisten Patient:innen ist die Reinigung der Zwischenräume – sei es mit Zahnseide oder Interdentalbürstchen – ein wichtiger Bestandteil der Mundhygiene, um Entzündungen und Karies vorzubeugen.

Elektrische Zahnbürste, Handzahnbürste, Schalltechnik: Worauf sollte man bei der Wahl der Zahnbürste achten?

Entscheidend ist weniger die Art der Bürste als die regelmäßige und richtige Anwendung. Elektrische Zahnbürsten können die Putzleistung erleichtern, besonders bei eingeschränkter Motorik oder mangelnder Technik. Wichtig sind ein kleiner Bürstenkopf, weiche Borsten und dass die Bürste zur individuellen Mundsituation passt.