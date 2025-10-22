News Logo
Wenn's in der Jausendose spukt: Würstelspinnen für Halloween

Gruseliges für die Jausendose
©APA, dpa, gms, biskuitwerkstatt.de, Mareike Pucka
Langsam zieht die Halloween-Stimmung ein - ein bisschen Deko hier, ein paar Kürbisse dort, und natürlich darf auch das passende Essen nicht fehlen. Der Grat zwischen "schaurig schön" und "eher unappetitlich" ist bei Halloween-Snacks ja bekanntlich schmal - aber diese kleinen Spinnen schaffen den perfekten Spagat. Außerdem lassen sie sich prima vorbereiten und halten im Kühlschrank zwei bis drei Tage frisch - perfekt also auch für Kindergarten- oder Schulpartys.

von

Wer etwas mehr Zeit hat, kann den fluffigen Hefeteig ganz einfach selbst zubereiten. Wenn"s schnell gehen soll, klappt das Rezept aber auch wunderbar mit TK-Blätterteig oder aufgetauten Laugenstangen - einfach halbieren, um die eingeschnittenen Würstchen wickeln und ab in den Ofen.

Für den Teig:

5 g Trockenhefe

1 Prise Zucker

45 ml warmes Wasser

10 g Zucker

1/2 TL Salz

125 g Mehl 405

1 EL neutrales Pflanzenöl

1 Ei, verquirlt

außerdem:

20 Kürbiskerne

5 Frankfurter Würstel

etwas Mehl zum Ausrollen

Zubereitung:

1. Für den Teig zunächst die Trockenhefe mit der Prise Zucker und dem lauwarmen Wasser in ein Gefäß geben, verrühren und ca. 5 Minuten stehen lassen, bis sich kleine Bläschen bilden.

2. Mehl, Zucker, Salz und neutrales Öl in eine Schüssel geben. Wasser-Hefe-Gemisch dazugeben und unterrühren. Die Hälfte des verquirlten Eis dazugeben (bei mir waren es 25 g), die andere Hälfte heben wir für später auf.

3. Die Zutaten so lange verrühren, bis sich alle Zutaten zu einem glatten Teig verbunden haben.

4. Teigschüssel mit einem sauberen Tuch abdecken und ca. 60 Minuten stehen lassen, bis sich das Teigvolumen verdoppelt hat.

5. Den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.

6. Ein Backblech mit Backpapier belegen.

7. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und in ca. 3 cm breite Teigstreifen schneiden.

8. Die Würstel halbieren und die Enden jeweils zweimal einschneiden. Aufpassen, dass die Würstchen in der Mitte nicht zerschnitten werden.

9. Um jedes Würstchen einen Teigstreifen wickeln.

10. Die Würstelspinnen mit Abstand auf das vorbereitete Backblech setzen und mit dem restlichen Ei einstreichen.

11. Jede Würstelspinne mit zwei Kürbiskernen belegen.

12. Im vorgeheizten Ofen ca. 14 Minuten goldbraun backen.

Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/biskuitwerkstatt.de/Mareike Pucka

