Wer seinen Urlaub mit Kids plant, sollte entspannt an die Sache herangehen und sich selbst nicht unter Druck setzen – oder von Social Media unter Druck setzen lassen. Eltern kennen ihre Kinder am besten und wissen daher auch sicherer als "Influencer", welche Reisen sie ihren Sprösslingen zutrauen können. Während die einen selbst mehrstündige Flugreisen lieben, empfinden die anderen schon eine zweistündige Autofahrt als Zumutung und Gipfel der Langeweile. Familien mit abenteuerlustigen Kids werden bei einer Safari oder im Aktivhotel mehr Spaß haben als im Spa.

Jetlag wirkt sich ganz unterschiedlich aus. Während Babys davon völlig unbeeinflusst bleiben, reagieren Kleinkinder und ältere Kinder oft stark auf mehrstündige Zeitverschiebungen und brauchen pro Stunde Unterschied ungefähr einen Tag, um wieder in ihren Rhythmus zu kommen. Wer also weiter weg will, sollte das möglichst am Anfang der Ferien tun, damit genügend Puffer bleibt, um sich wieder an feste Aufsteh-Zeiten während des Schuljahres zu gewöhnen.

Ältere Kinder sollten durchaus in die Urlaubsplanung miteinbezogen werden. Sie sollten die Chance bekommen, sich zu äußern und ihre Vorstellungen vom gemeinsamen Urlaub vorab kommunizieren dürfen. Das Stichwort ist Erwartungsmanagement: Wenn jeder weiß, was einen am Zielort erwartet, wenn klar ist, welche Ausflüge unternommen werden und welche Verhaltensregeln angebracht sind, können Konflikte und Enttäuschungen von Vornherein vermieden werden. Glaubt der Nachwuchs, es ginge ins Disneyland und dann wird's nur der Zoo im Nachbarort, sind Tränen vorprogrammiert. Je entspannter Eltern grundsätzlich an den Urlaub mit der ganzen Familie herangehen, desto unproblematischer wird auch die Reise.