Im Park herumtoben, Freunde treffen, nicht zur Schule gehen müssen: Fragt man Kinder und Jugendliche, sind Ferien und Feiertage das Beste am ganzen Schuljahr. Und obwohl es schon erholsam sein kann, einfach einige Tage daheim zu verbringen und nichts tun zu müssen, ist es auch für Kinder und Jugendliche wichtig, hin und wieder einen Tapetenwechsel zu bekommen. Wie weit es in die Ferne geht, ist dabei gar nicht so wichtig.
Gemeinsame Zeit
Im Grunde ist Urlaub für Kinder und Jugendliche genauso wichtig wie für Erwachsene. Ein paar Tage abseits des Alltags zu verbringen, schafft nämlich sowohl physischen als auch psychischen Abstand. Stapeln sich die Schulbücher im Kinderzimmer, gelingt es Kindern genauso wenig abzuschalten, wie Erwachsenen, die ihr Wochenende nur Schritte vom Home Office entfernt genießen wollen. Sich räumlich von allen Aufgaben und Verpflichtungen zu entfernen, ist der erste Schritt zu einem erholsamen Urlaub. Denn auch Kinder und Jugendliche, die neben Schule und Hausaufgaben auch Freizeitaktivitäten und familiäre Verpflichtungen unter einen Hut bringen müssen, können vom Alltag durchaus gestresst sein.
Sind die Eltern weit weg von Verpflichtungen und unbeschwert, so wie eben im Urlaub, gibt das zudem viel Raum für gemeinsame Aktivitäten. Die vielzitierte Quality Time mit vielen Erinnerungen fürs ganze Leben sollte im Urlaub im Mittelpunkt stehen. Kindern und Jugendlichen ist im Urlaub die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Eltern sicher. Im Alltag kommt die oft zu kurz. Neue Studien zeigten, dass Kinder schon sehr früh Erinnerungen abspeichern und diese auch Auswirkungen auf ihr Leben haben können, auch wenn darauf der bewusste Zugriff später fehlt.
Erholung ohne Druck
Egal, ob Herbst-, Weihnachts-, Semester-, Oster- oder Sommerferien: Tage ohne festen Ablauf und Leistungsdruck sind wichtig für Kinder, damit sie Stress abbauen und sich erholen können. Eltern sollten daher darauf achten, Urlaubs- und Ferientage nicht zu sehr mit Terminen und Verpflichtungen vollzupacken. Kinder brauchen nicht immer einen Plan oder geleitete Beschäftigung. Im Gegenteil, Kinder, die sich hin und wieder auch langweilen dürfen, fernab von elektronischer Unterhaltung wie durch Handygames oder die Switch, lernen sich selbst zu beschäftigen. Ihre Kreativität und Selbstständigkeit erfahren dadurch einen Boost. Oft findet gerade dann in sozialer Hinsicht die größte persönliche Weiterentwicklung statt.
Auch für die Entwicklung der sozialen Kompetenz sind neue Umgebungen und Begegnungen mit fremden Menschen, anderen Kulturen und Regionen bedeutsam. Die Auseinandersetzung damit fördert das Selbstbewusstsein und soziale Kompetenzen. Man denke beispielsweise ans typische Ferienlager, in dem Kinder neue Freundschaften schließen und damit konfrontiert sind, durch ungewohntes soziales Terrain zu bewegen. Es muss ja nicht gleich der dreiwöchige Aufenthalt sein. Kinder und Jugendliche, die Neues erleben möchten, können das auch in Kurzform bei spannenden Workshops tun. Das ego4you Kids & Teens Angebot der Merkur Versicherung gibt Impulse rund um Bewegung und Entspannung, dazu kommen Sport, Spiel und Spaß. Wer weiß, vielleicht trifft man dort ja die neuen besten Freund:innen?
Worauf sollte man beim Urlaubbuchen mit Kindern achten?
Wer seinen Urlaub mit Kids plant, sollte entspannt an die Sache herangehen und sich selbst nicht unter Druck setzen – oder von Social Media unter Druck setzen lassen. Eltern kennen ihre Kinder am besten und wissen daher auch sicherer als "Influencer", welche Reisen sie ihren Sprösslingen zutrauen können. Während die einen selbst mehrstündige Flugreisen lieben, empfinden die anderen schon eine zweistündige Autofahrt als Zumutung und Gipfel der Langeweile. Familien mit abenteuerlustigen Kids werden bei einer Safari oder im Aktivhotel mehr Spaß haben als im Spa.
Jetlag wirkt sich ganz unterschiedlich aus. Während Babys davon völlig unbeeinflusst bleiben, reagieren Kleinkinder und ältere Kinder oft stark auf mehrstündige Zeitverschiebungen und brauchen pro Stunde Unterschied ungefähr einen Tag, um wieder in ihren Rhythmus zu kommen. Wer also weiter weg will, sollte das möglichst am Anfang der Ferien tun, damit genügend Puffer bleibt, um sich wieder an feste Aufsteh-Zeiten während des Schuljahres zu gewöhnen.
Ältere Kinder sollten durchaus in die Urlaubsplanung miteinbezogen werden. Sie sollten die Chance bekommen, sich zu äußern und ihre Vorstellungen vom gemeinsamen Urlaub vorab kommunizieren dürfen. Das Stichwort ist Erwartungsmanagement: Wenn jeder weiß, was einen am Zielort erwartet, wenn klar ist, welche Ausflüge unternommen werden und welche Verhaltensregeln angebracht sind, können Konflikte und Enttäuschungen von Vornherein vermieden werden. Glaubt der Nachwuchs, es ginge ins Disneyland und dann wird's nur der Zoo im Nachbarort, sind Tränen vorprogrammiert. Je entspannter Eltern grundsätzlich an den Urlaub mit der ganzen Familie herangehen, desto unproblematischer wird auch die Reise.