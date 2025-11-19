Wut, Aggression, Zorn, Ärger, Trauer: Dabei handelt es sich um ziemlich große Gefühle für recht kleine Menschen. Schon sehr früh kann das kindliche Erleben diese Gefühle hervorrufen. Allerdings lernen Kinder erst im Alter von fünf bis zehn Jahren, wie sie mit derart komplexen Emotionen umgehen können. Zum Beispiel durch Ablenkung, Rückzug oder ein Gespräch mit den Eltern. Bevor dieser Entwicklungsschritt gemacht ist, kann es durchaus sein, dass sich die Gefühle ein anderes Ventil suchen. Etwa durch schreien, weinen oder sogar um sich schlagen. Das allein ist noch kein Zeichen für ein verhaltensauffälliges Kind.

Aufmerksam sollten Eltern werden, wenn es sehr häufig zu Abweichungen von als normal definierten Verhaltensweisen kommt, diese Abweichungen besonders heftig auftreten und die Betroffenen darunter leiden. Also auch die Bezugspersonen. Laut Österreichischer Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie sind rund 20 Prozent des Nachwuchses verhaltensauffällig, knapp 10 Prozent gelten als sofort behandlungswürdig1. Eltern sollten sich klar machen, dass sie nicht alleine sind und nicht aus falscher Scham zögern, sich professionelle Hilfe zu suchen.