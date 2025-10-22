News Logo
Unreife Tomaten enthalten giftiges Solanin

Tomaten sollte man nur in reifem Zustand essen
Konsumenten sollten keine unreifen Tomaten essen. Sind eigentlich rotfleischige Tomaten noch grün, enthalten sie den giftigen Stoff Solanin. Der kann - je nach aufgenommener Menge - zu Kopf- und Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen sowie Kratzen und Brennen im Hals führen.

In einer hohen Dosis von 3 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht kann der Stoff sogar tödlich sein - deshalb sollten besonders Kinder keine unreifen Tomaten essen. Nicht zu verwechseln sind unreife rote Tomaten mit grünfleischigen Sorten, die sich vollreif leicht gelbgrün aufhellen. Aber auch sie enthalten in unreifem Stadium viel Solanin. Solanin steckt vor allem in Blättern und Stängeln der Pflanze und schützt sie vor Schädlingen.

