Unreife Tomaten enthalten giftiges Solanin

In einer hohen Dosis von 3 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht kann der Stoff sogar tödlich sein - deshalb sollten besonders Kinder keine unreifen Tomaten essen. Nicht zu verwechseln sind unreife rote Tomaten mit grünfleischigen Sorten, die sich vollreif leicht gelbgrün aufhellen. Aber auch sie enthalten in unreifem Stadium viel Solanin. Solanin steckt vor allem in Blättern und Stängeln der Pflanze und schützt sie vor Schädlingen.