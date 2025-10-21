Test: Nur 7 von 19 Sextoys sind bedenkenlos nutzbar

Der Großteil davon sind Vibratoren und Dildos, also Produkte, die für die Stimulation der Vagina gedacht sind. In der Auswahl befinden sich zudem vier Masturbatoren - also Toys, die den Penis umschließen - sowie drei Analplugs.

Geht es um die Sicherheit, kann längst nicht jedes Sextoy punkten: Nur 7 der 19 Produkte aus der Auswahl lassen sich nach dem Warentest-Urteil zufolge ohne Bedenken nutzen. Vier rasseln sogar mit der Note "mangelhaft" durch.

Was sind die Probleme? Ein Überblick:

Sicherheitssieger unter den Vibratoren und Dildos ist übrigens das Modell "Purple Vibes" (Müller Young Hearts) mit der Note 1,3. Bei den Masturbatoren liegt der "Slide & Ride" (Durex play, Note: 1,6) vorn, bei den Analplugs der "Metal Butt Plug" (Easy Toys, Note: 1,8).

Auch mit dem sichersten Toy kann man sich Infektionen oder Verletzungen einkaufen, wenn man damit nicht richtig umgeht. Vier Dinge, auf die es ankommt:

Mit etwas Unterstützung flutscht es besser. Doch Vorsicht: Ein Gleitgel auf Basis von Öl oder Silikon kann die Materialien des Toys angreifen. Besser: wasserbasierte Varianten.

"Man könnte doch ....?" Zu viel Experimentierfreude mit Sextoys kann ein unschönes Nachspiel haben. So gehören beispielsweise Toys, die allein für eine vaginale Nutzung gedacht sind, nicht in den Anus - es drohen Verletzungen.

Erst hinten, dann vorn? Wechselt das Toy die Körperöffnung, können Keime an Orten landen, wo sie nicht hingehören - Startpunkt für lästige Infektionen. Die lassen sich vermeiden, indem man vor dem Wechsel ein Kondom über das Toy zieht. Das ist übrigens auch ratsam, wenn mehrere Personen ein Sextoy verwenden.

Nach dem Orgasmus ist vor dem Spülen: Vibrator, Masturbator oder Analplug sollten nun mit warmem Wasser und milder Seife gereinigt werden. Und zwar sorgfältig - das heißt: inklusive aller Rillen und Ritzen. Es gibt übrigens auch spezielle Sextoy-Reiniger. Im Anschluss sollte das Toy abgetrocknet werden - dann ist es bereit für den nächsten Einsatz.