Suppe von ofengeröstetem Blumenkohl mit Salsa Verde

Gesundheit
1 min
Die Basis für die cremige Suppe sind Karfiol, Kartoffeln und Sellerie
©APA, dpa, gms, loeffelgenuss.de, Julia uehren
Unterschiedlicher könnten die Komponenten in diesem Gericht nicht sein: Durch das Rösten im Ofen erhält der Karfiol einen wunderbar nussigen Geschmack, der durch die Aromen von gebackenem Knoblauch und Schalotten eine zusätzliche Würze bekommt. Fein püriert und mit Obers verfeinert wird daraus eine reichhaltige Cremesuppe, die gut gegen das erste Frösteln bei sinkenden Temperaturen hilft.

Die Salsa Verde hingegen schmeckt knackig-frisch und ist nicht nur optisch ein Highlight in der hellen Suppe. Die Basis der Salsa bilden fein gehackte Kräuter, Petersilie und Koriander, in reichlich Olivenöl. Für Salzigkeit sorgt eine Portion Kapern, statt frischem Pfeffer passt hier eingelegter, grüner Pfeffer besser ins Konzept. Ein wenig Zitronenabrieb bringt zusätzliche Frische ins Gericht.

Für die Suppe:

Für die Salsa Verde:

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/

---: FOTO: APA/APA/dpa/gms/loeffelgenuss.de/Julia uehren

