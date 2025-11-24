News Logo
ABO

Strategien bei Gewalt gegen Frauen

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Obwohl es nicht ihre Aufgabe sein sollte, müssen Frauen sich schützen
©APA, Leonie Asendorpf, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Gewalt gegen Frauen ist "eine tägliche Bedrohung für die Hälfte der Bevölkerung", sagt Ulrich Warncke, Anwalt und Präventionsbeauftragter der Opferschutzorganisation Weißer Ring. Obwohl es nicht allein ihre Verantwortung sein sollte, müssen sich Frauen oft so weit wie möglich selbst schützen, so das Fazit des Experten.

von

Unbedingt aktiv werden, so Warncke: Bei Straftaten oder auch beim Verdacht auf Straftaten Anzeige bei der Polizei erstatten. Und: "Wer Opfer akuter oder langfristiger Gewalttatsituationen ist – auch im häuslichen Bereich – sollte sich an Beratungsstellen, Notrufzentralen und Frauenhäuser wenden."

Gewalt gegen Frauen ist kein "Frauenthema", im Gegenteil. Daher sei es wichtig, über Gewalt gegen Frauen zu sprechen und jeglicher Form der Übergriffe und Grenzüberschreitungen gezielt entgegenzutreten, so Warncke. Dass Frauen sich sicherer fühlen und sicher sind, dafür sollten alle Verantwortung übernehmen, also auch Männer.

Der Fachmann plädiert dafür, schon bei den Denkmustern anzusetzen: "Gewalt gegen Frauen ist kein Zeichen von Männlichkeit, sondern ein Zeichen von Schwäche. Starke Männer schützen Frauen." Etwa, wenn sie erleben, wie andere übergriffig oder gewalttätig gegen Frauen werden.

Laut Warncke ist digitale Gewalt genauso ernst zu nehmen wie physische Übergriffe. Er empfiehlt:

Es gibt einen internationalen Hilferuf per Handzeichen - und der geht so:

Hand hoch, den Daumen in die Handinnenfläche klappen und anschließend mit den anderen vier Fingern umfassen. Dieses Handzeichen dient dazu, auf eine Notsituation aufmerksam zu machen, ohne ein Wort zu sagen.

Ins Leben gerufen wurde das Handzeichen ("Signal for Help") von einer kanadischen Frauenrechtsbewegung, ursprünglich für Frauen, die häusliche Gewalt erleben und Hilfe brauchen. Die einfache Handbewegung verbreitete sich vor allem während der Corona-Pandemie schnell, da sie sich gut eignet, um etwa in Videocalls stumm um Hilfe zu bitten.

Die Geste bedeutet nicht immer automatisch, dass Außenstehende direkt den Notruf wählen müssen. Zunächst sollte die betroffene Person, wenn möglich, in sicherer Umgebung angesprochen werden. Gemeinsam können dann die nächsten Schritte entschieden werden, etwa ein Notruf, erklären die kanadischen Erfinder der Geste auf ihrer Webseite.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Hannes P Albert/Hannes P Albert

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Bernd Diekjobst/Bernd Diekjobst

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Leonie Asendorpf/Leonie Asendorpf

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die gefüllte Zwiebel von Roncoroni ist die Gedult beim Schmoren wert
Gesundheit
Angeber-Rezepte nachgekocht: Zwiebelcreme und Creme-Weckerl
Bundespräsident Van der Bellen: "Hauptursache der Krise bleibt ungelöst"
Politik
Der UNO-Klimagipfel der Kompromisse und verpassten Chancen
51-Jährige drehte Comedy-Serie "Frier und Fünfzig"
Schlagzeilen
Schauspielerin Annette Frier mag einiges an Wechseljahren
Die COP steht vor einer Einigung stehen
Politik
Abschlussplenum der Weltklimakonferenz unterbrochen
++ ARCHIVBILD ++ Lilian Monteiro und Becker kürzlich bei der Buchpräsentation des Stars
Schlagzeilen
Boris Becker ist wieder Vater geworden
++ ARCHIVBILD ++ "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet demnächst im TV
Schlagzeilen
Jimi Blue Ochsenknecht gibt seiner Tochter Tipp für später
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER