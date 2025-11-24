News Logo
ABO

Angeber-Rezepte nachgekocht: Zwiebelcreme und Creme-Weckerl

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die gefüllte Zwiebel von Roncoroni ist die Gedult beim Schmoren wert
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Autorin Friederike Ostermeyer und Fotografin Christin Klose haben sich an die Rezepte der Tessiner Sterneköche herangetraut. Sie haben eine gefüllte Zwiebel von Piero Roncoroni sowie schlagobersgefüllte Milchweckerl namens Maritozzo Romano von Marco Campanella nachgekocht beziehungsweise nachgebacken. Und so geht's:

von

Die Schlichtheit dieser samtigen, auf der Zunge zergehenden Vorspeise trügt. Es ist vor allem die Geduld beim Schmoren, die das süße, herzerwärmende Zwiebelaroma hervorkitzelt. Pieros Sternekoch-Tipp: Mehr Creme vorbereiten und diese warm oder kalt in eigenen Kreationen weiterverwenden.

Zutaten für 4 Personen:

Zubereitung:

Ein Biss in die 2-Sternekoch-Interpretation dieses römischen Dessertklassikers und schon schwebt man auf einer süßen Wolke davon. Das Geheimnis seiner Fluffigkeit liegt in der kalten Gare des Hefeteigs über Nacht.

Zutaten für 16 Milchweckerl:

Für den Teig:

Für die Creme:

Zum Verzieren:

Zubereitung:

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Bundespräsident Van der Bellen: "Hauptursache der Krise bleibt ungelöst"
Politik
Der UNO-Klimagipfel der Kompromisse und verpassten Chancen
51-Jährige drehte Comedy-Serie "Frier und Fünfzig"
Schlagzeilen
Schauspielerin Annette Frier mag einiges an Wechseljahren
Die COP steht vor einer Einigung stehen
Politik
Abschlussplenum der Weltklimakonferenz unterbrochen
++ ARCHIVBILD ++ Lilian Monteiro und Becker kürzlich bei der Buchpräsentation des Stars
Schlagzeilen
Boris Becker ist wieder Vater geworden
++ ARCHIVBILD ++ "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet demnächst im TV
Schlagzeilen
Jimi Blue Ochsenknecht gibt seiner Tochter Tipp für später
Die Suite wurde zu einer Pilgerstätte für Fans
News
Amsterdamer Hotel mit John-und-Yoko-Suite wird renoviert
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER