Jimi Blue Ochsenknecht gibt seiner Tochter Tipp für später

Seine Ex-Partnerin Yeliz Koç, die Mutter des heute vier Jahre alten Kindes, sagte in demselben Interview auf die Frage, wann sie Snow die Teilnahme an Reality-TV-Formaten erlauben würde: "Mit 18?" Sie würde ihrer Tochter raten: "Auf jeden Fall machen." Koç ergänzte: "Das, was sie halt möchte."

Mit "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet demnächst eine neue Reality-TV-Doku um Yeliz Koç und Jimi Blue Ochsenknecht. Losgehen soll es am 2. Dezember mit einer Doppelfolge auf Sky und Wow. Die beiden Realitystars geben in der Serie "so private Einblicke in ihr Leben wie noch nie", wie es in der Ankündigung hieß.

Snow soll in der Doku allerdings nur zurückhaltend gezeigt werden, wie Ochsenknecht erklärte. Das Kind werde "geblurrt", also verschwommen gezeigt, sagte er zu "Web.de News". "Man sieht sie hier und da mal natürlich, aber das Gesicht ist unkenntlich gemacht. Wir haben alle Kinder, die vorkommen, unkenntlich gemacht."