Boris Becker ist wieder Vater geworden

© APA, dpa, Annette Riedl home Aktuell Schlagzeilen

Der frühere deutsche Tennisprofi Boris Becker (58) ist zum fünften Mal Vater geworden. Das bestätigte Anwalt Christian-Oliver Moser am Samstag auf dpa-Anfrage im Namen seiner Mandanten Lilian Monteiro und Boris Becker. "Zoë Vittoria Becker ist gestern in Mailand gesund zur Welt gekommen." Zuvor war im Instagram-Account von Becker ein Beitrag mit den Worten "Welcome to the world..." und dem Namen des Kindes erschienen.

von APA