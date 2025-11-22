News Logo
Boris Becker ist wieder Vater geworden

++ ARCHIVBILD ++ Lilian Monteiro und Becker kürzlich bei der Buchpräsentation des Stars
©APA, dpa, Annette Riedl
Der frühere deutsche Tennisprofi Boris Becker (58) ist zum fünften Mal Vater geworden. Das bestätigte Anwalt Christian-Oliver Moser am Samstag auf dpa-Anfrage im Namen seiner Mandanten Lilian Monteiro und Boris Becker. "Zoë Vittoria Becker ist gestern in Mailand gesund zur Welt gekommen." Zuvor war im Instagram-Account von Becker ein Beitrag mit den Worten "Welcome to the world..." und dem Namen des Kindes erschienen.

Dazu ist ein Foto mit drei Händen zu sehen, darunter die Hand eines Babys. Für den einstigen Wimbledon-Gewinner und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er seit 2024 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind.

