Sternekoch Tim Raue hält sich für untalentiert

So habe er schon als junger Mensch seine Fähigkeiten in der Küche entwickelt. "Ich bin früher gekommen und später gegangen, um was auszuprobieren und dann dem Küchenchef zum Probieren zu geben."

Ein solches Arbeitsethos vermisse er inzwischen bei vielen. "Heute habe ich das Gefühl, es ist ein Stigma, wenn man viel leistet und arbeitet", sagte Raue. Bisher sei es ihm immer noch gelungen, ambitionierte Auszubildende zu finden. "Aber es ist härter geworden. Die Auswahl der Bewerber hat sich extrem reduziert", sagte der Spitzenkoch. Raue betreibt unter anderem das Restaurant im Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz in 207 Meter Höhe.