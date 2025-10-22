News Logo
Sozialer Akku leer? So kommt man wieder in Balance

Zeit für sich kann helfen, den inneren Akku wieder zu füllen
Nach einem vollen Wochenende mit vielen Gesprächen und Terminen einfach mal die Tür hinter sich schließen – dieses Bedürfnis kennen viele. Dahinter steckt oft, dass die "Soziale Batterie" leer ist.

"Je mehr wir uns in großen Gruppen bewegen, Gespräche führen oder Konflikten ausgesetzt sind, desto mehr sinkt der Energiepegel, ähnlich wie bei einem Smartphone-Akku bei vermehrter Nutzung", sagt Steffen Häfner, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.

Alle Menschen fühlen sich erschöpft, wenn sie viel "Socializing" hinter sich haben, schreibt die britische Autorin Amy Arthur ("Pace Yorself - How to Have Energy in an Exhausting World"), "allerdings ist die Obergrenze von Mensch zu Mensch verschieden".

Fest steht für Experten: Alle, auch extrovertierte Menschen, die oft Energie aus sozialem Austausch ziehen, brauchen Auszeiten, um sich zu erholen. "Entscheidend ist das Gleichgewicht zwischen Aktivität und Erholung", erklärt Steffen Häfner. Nur durch Rückzug, Ruhe oder entspannende Tätigkeiten könne sich die soziale Batterie wieder aufladen.

Gute Strategien zur Regeneration sind:

Solche Dinge helfen laut Häfner im Alltag dabei, den inneren Akku wieder aufzufüllen.

Stichwort Rückzug - das ist die naheliegendste Methode. Alleinsein könne helfen, wenn es der Austausch und die Interaktion mit anderen selbst sind, die uns ermüden, so Amy Arthur. Wenn aber soziale Ängste oder Depressionen das Zusammensein mit anderen Menschen so anstrengend machen, könne Alleinsein die Probleme womöglich verstärken.

Und wenn die Erschöpfung trotz Ruhe und Ausgleich bleibt, kann das auch ein Hinweis auf eine psychische Erkrankung sein, erklärt Steffen Häfner. Auch Menschen mit Burn-out berichten davon, dass sie sich kaum noch erholen, selbst nach längeren Pausen - "als wäre ein Smartphone zwar an eine Steckdose angeschlossen, aber das Ladekabel ist defekt".

Warnsignale, die Sie ernst nehmen sollten:

Bemerkt man diese Anzeichen oder Warnsignale, könne es sein, "dass möglicherweise mehr dahintersteckt als bloße Alltagserschöpfung", so Steffen Häfner. "In solchen Fällen ist es ratsam, professionelle Unterstützung zu suchen" und mit deren Hilfe daran zu arbeiten, Ressourcen zu stärken, Stressreaktionen abzumildern und wieder eine gesunde Balance zwischen Rückzug und sozialer Aktivität zu finden.

