Soziale Medien ersetzen keine echten Kontakte

"Wir brauchen realen Kontakt, auch Hautkontakt", sagt Tatjana Reichhart. Die Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie ist als Coach und Trainerin tätig. "Das lässt sich nicht über soziale Medien ausgleichen."

Aber keine Sorge: Niemand muss Tausende analoge Kontakte pflegen, um sich verbunden zu fühlen. Reichhart zufolge reichen oft zwei bis fünf enge Beziehungen.

Wer sind meine engen Beziehungen? Das können Sie mit zwei einfachen Fragen klären: Wen könnte ich nachts anrufen und um Hilfe bitten? Und wem würde ich bei einem nächtlichen Anruf helfen?

Wer merkt, dass solche Antworten fehlen, kann das als Signal verstehen, den eigenen Alltag wieder stärker auf persönliche Begegnungen auszurichten. Am besten Schritt für Schritt, mit kleinen Verabredungen und festen Zeitfenstern für reale Kontakte.