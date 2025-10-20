Skifahrer sollten Sohlen und Schnallen ihrer Schuhe prüfen

Generell gilt: Mehr als zehn Jahre alte Skischuhe tauschen Wintersportler lieber aus. Mit der Zeit verflüchtigt sich der Weichmacher im Schalenkunststoff, erklären Fachleute. In der Folge können die Schuhe brüchig werden.

Neben den Skischuhen haben auch Bindung und Ski Aufmerksamkeit verdient. Rostigen oder zerkratzten Kanten sollte man einen neuen Schliff geben. Denn scharfe Kanten sind nach Verbandsangaben bei Eis und hartem Schnee griffiger. Das sorgt für mehr Sicherheit. Frisch gewachste Ski wiederum gleiten besser und sind einfacher auf der Piste zu drehen. Das spart Kraft.

Die Bindungen müssen halten und bei Stürzen verlässlich auslösen. Deshalb sollten beide vor der ersten Abfahrt der Saison stets von einem Fachmann geprüft werden.