Erste Hilfe bei Bienen- und Wespenstichen: So geht’s richtig

Steckt noch ein Stachel mit einem kleinen Säckchen dran in der Einstichstelle, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit ein Bienenstich. Wespen lassen keinen Stachel zurück. Den festsitzenden Bienenstachel entfernt man am besten mit einer Kreditkarte oder ähnlichen Gegenständen. Einfach abschaben, nicht herausziehen, keinen Druck ausüben, damit nicht noch mehr Gift in die Wunde übergeht, erklären Expertinnen und Experten.

Ist der Stachel raus, wird die Einstichstelle gereinigt und wenn möglich desinfiziert. Anschließend heißt es: stark bleiben. Und nicht kratzen, auch wenn es juckt. Sonst könnte sich die Stichwunde entzünden. Spezielle Salben, Gele oder Pflaster aus der Apotheke oder dem Drogeriemarkt helfen, wenn es zu sehr juckt.

Beim Bienen- oder Wespenstich heißt es oft: kühlen, kühlen, kühlen. Und das ist auch richtig, denn so werden die Schmerzen gelindert und die Schwellung bleibt im Rahmen. Zum Kühlen kann man kaltes Wasser oder Eiswürfel nutzen. Außerdem auch Kühlpacks mit Gel - die kann man im Kühlschrank bereithalten. Wichtig: Zu kalt ist nicht gut. Daher Kühlpacks oder Eiswürfel nicht direkt auf die Haut auflegen. Sonst droht zum Insektenstich noch Ungemach durch Kälteschäden.

Die Zeitschrift "Öko Test" hat aber noch einen Rat: Erst einmal kann Wärme helfen. Genauer: eine Temperatur von mehr als 50 Grad. Dadurch können die Eiweißmoleküle im Insektengift zersetzt werden - das lindert die Wirkung des Giftes. Dafür kann man etwa einen elektrischen Stichheiler nehmen, aber auch den heißen Boden einer Kaffeetasse oder heißes Wasser. Je eher nach dem Stich die Hitze kommt, umso besser. Die Hitzeanwendung darf natürlich nur kurz dauern, damit es nicht zu Verbrennungen kommt.

Ein Insektenstich ist dann ein Fall für die Profis, wenn Biene oder Wespe im Mund oder am Hals zugestochen haben. Das kann zu starken Schwellungen von Schleimhäuten oder Zunge führen - Atemnot droht. Expertinnen und Experten raten in solchen Fällen: sofort den Notruf wählen. Bis die Rettung eintrifft, kann man Eis oder Eiswürfel lutschen. Das kann die Schwellung aufhalten.

Schnelles Handeln ist auch gefragt, wenn eine sogenannte Anaphylaxie auftritt. Das ist eine akute allergische Reaktion, die sich zum Beispiel durch Atemnot, Schwindel, Herzrasen, Übelkeit oder Bewusstlosigkeit ausdrückt. Auftreten kann sie binnen Minuten nach dem Stich, also dem Kontakt mit dem Allergen. Wer bei sich oder anderen diese Beschwerden nach einem Stich bemerkt, sollte ebenfalls den Notruf wählen. Bei bereits bekannten Allergien: Notfallset nicht vergessen.