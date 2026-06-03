Warum Emojis in WLAN-Namen problematisch sein können

Es kann dann passieren, dass die Geräte das Netz gar nicht erkennen und sich daher nicht damit verbinden können. Oder sie buchen sich zuerst ein, verlieren aber später wieder den Kontakt.

Genauso kann es sein, dass man im Netzwerk betriebene Geräte wie einen Drucker oder eine Überwachungskamera verbinden möchte. Wenn dort der Netzwerkname händisch eingegeben werden muss, gibt es diese Emojis auf dem Gerät womöglich gar nicht.

Wer die SSID, also den WLAN-Namen seines Netzwerkes ändern will, muss sich über einen Browser in das Einstellungsmenü seines Routers einloggen. Die entsprechende Zugangsadresse steht in der Bedienungsanleitung.

Unter dem passenden Menüpunkt wird der neue Name eingegeben und gespeichert. Wurde das WLAN umbenannt, müssen alle Geräte einmal neu verbunden werden.