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Warum Emojis in WLAN-Namen problematisch sein können

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++ ARCHIVBILD ++ Über die Router-Einstellungen lässt sich der WLAN-Name rasch anpassen
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Lustige Gesichter, Haustiere oder das Lieblingsessen als Emoji im Namen des WLAN-Netzes: Bei so manchem Router ist es möglich, den WLAN-Namen (SSID) so zu schmücken. Und wer sein Heimnetz so kreativ und lustig betitelt, zeigt, dass er oder sie Humor hat. Doch im Zweifel verzichtet man besser auf Emojis in der SSID. Denn manche Geräte haben mit den Bildchen Probleme, berichtet die Stiftung Warentest. Demnach reagieren etwa ältere Smartphones und Tablet oft empfindlich.

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Es kann dann passieren, dass die Geräte das Netz gar nicht erkennen und sich daher nicht damit verbinden können. Oder sie buchen sich zuerst ein, verlieren aber später wieder den Kontakt.

Genauso kann es sein, dass man im Netzwerk betriebene Geräte wie einen Drucker oder eine Überwachungskamera verbinden möchte. Wenn dort der Netzwerkname händisch eingegeben werden muss, gibt es diese Emojis auf dem Gerät womöglich gar nicht.

Wer die SSID, also den WLAN-Namen seines Netzwerkes ändern will, muss sich über einen Browser in das Einstellungsmenü seines Routers einloggen. Die entsprechende Zugangsadresse steht in der Bedienungsanleitung.

Unter dem passenden Menüpunkt wird der neue Name eingegeben und gespeichert. Wurde das WLAN umbenannt, müssen alle Geräte einmal neu verbunden werden.

BERLIN - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 2.9.2021) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Fabian Sommer/Fabian Sommer

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