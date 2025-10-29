News Logo
"Pille danach" in England ab sofort kostenlos erhältlich

Die "Pille danach" ist eine Hormontablette zur Verhütung im Notfall
Die "Pille danach" ist in England ab sofort kostenlos in Apotheken erhältlich. In fast 10.000 Apotheken im Land können die Menschen das Notfallmedikament nun ohne vorherigen Besuch bei einem Arzt oder in einer Klinik und ohne Bezahlung bekommen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtet. Der britische Gesundheitsdienst NHS sprach von einem "Game-Changer" in der reproduktiven Gesundheitsversorgung für Frauen.

Die "Pille danach" ist eine Hormontablette zur Verhütung im Notfall, die eine ungewollte Schwangerschaft verhindern kann. Bisher war sie in England jedoch nur über den Hausarzt und Kliniken für sexuelle Gesundheit kostenfrei erhältlich. Einige Bezirke kamen jedoch für die Kosten auf.

Die Maßnahme wurde bereits im März von der britischen Labour-Regierung angekündigt. Sie erhofft sich damaligen Berichten zufolge dadurch auch eine Entlastung der Hausärzte, die sich dann anderen Patienten widmen können.

Die nationale klinische Direktorin für Frauengesundheit beim NHS England, Sue Mann, sprach laut PA von "einer der größten Veränderungen im Bereich der sexuellen Gesundheitsdienste seit den 1960er-Jahren".

