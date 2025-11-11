Ozempic, Wegovy & Co.: Abnehmspritzen und die neue Rolle der Medizin im Kampf gegen Kilos

Wichtig, so Weghuber, wäre auch die Anerkennung von Adipositas als Krankheit in der breiten Bevölkerung. Die Stigmatisierung Betroffener sollte keinen Platz mehr haben. Weghuber: „Nur so kann die sehr komplexe und vielschichtige Erkrankung effektiv bekämpft und Folgeerkrankungen vermieden werden.“ Dieter Furthner, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck, ergänzt: „Wir erreichen nur ungefähr jede tausendste Familie. Die Leute trauen sich nicht, um Hilfe zu fragen. Daher müssen wir durch positive Verstärkung aus der Stigmatisierung herauskommen, damit therapeutische Hilfe überhaupt greifen kann.“

Die derzeit noch sehr hohe Drop-out-Rate bei herkömmlichen Behandlungen von adipösen und stark übergewichtigen Kindern und Jugendlichen sollen auch die neuen Abnehmspritzen – auch Wegovy befindet sich derzeit im Zulassungsprozess für Kinder ab sechs Jahren – senken. Dazu wäre aber, so die Mediziner, eine völlige Kostenübernahme durch die Krankenkassen wünschenswert.

Denn Abnehmspritzen sind eine Dauermedikation. Betroffene müssen den Wirkstoff über einen langen Zeitraum spritzen, um in Kombination mit einer Umstellung des Ernährungsverhaltens und des Lebensstils, Rückfälle zu vermeiden. Das kann ordentlich ins Geld gehen. So kostet die Maximaldosis von Wegovy in der Apotheke 333 Euro. Je nach Schwere der Erkrankung kommt man damit maximal ein Monat aus. Patientinnen und Patienten müssen auch durch Mediziner lebenslang begleitet werden. Weghuber: „Die Medikamente dürfen niemals isoliert betrachtet werden. Eine ärztlich angeleitete Begleitung im Team mit Ernährungsfachleuten ist unbedingt vonnöten.“