Alkohol und Schlaganfall: Exzessives Trinken begünstigt Hirnblutungen

Wer sein Risiko reduzieren will, sollte den Blutdruck regelmäßig prüfen lassen und bei erhöhten Werten konsequent handeln. Aerobe Bewegung wie zügiges Gehen senkt nachweislich den Blutdruck; hilfreich sind eine aufrechte Haltung, aktiver Armschwung und bewusstes, auch nasales Atmen. Auch Ernährungsumstellungen wirken: weniger Salz und eine mediterrane Kost entlasten Herz und Gefäße.

Blutdruck regelmäßig messen und dokumentieren.

Alkohol klar begrenzen oder ganz vermeiden.

Regelmäßig zügig gehen oder moderat trainieren.

Salz reduzieren und frisch kochen.

An mediterrischer Ernährung orientieren.

Bei Bedarf Medikamente mit Ärztin oder Arzt abstimmen.

Für Menschen nach einer Hirnblutung oder mit MR-Hinweisen auf erhöhtes Blutungsrisiko empfehlen Fachleute, Alkohol ganz zu meiden oder nur äußerst selten zu trinken. Genannt werden bis zu sechs Gelegenheiten pro Jahr, dabei nie mehr als ein Glas innerhalb von 24 Stunden.