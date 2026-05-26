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Mit dieser Soße schmeckt Brokkoli auch Kindern gut

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Die Soße kann man auch mit Speck oder Schinkenwürfel verfeinern
©APA, dpa-tmn, Mareike Pucka
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Für diese Nudelsoße habe ich bisher das meiste Lob von unserem Kind erhalten. Neulich habe ich sogar den Titel verliehen bekommen: "Die schmeckt fast so gut wie von Fabian!" Bei Fabian handelt es sich um den Koch im Kindergarten. Also, wenn das keine Auszeichnung ist, weiß ich auch nicht.

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Was man nur schmeckt, aber nicht sieht: In dieser Soße ist einfach ein kompletter Brokkoli versteckt. Dieser Trick ist häufig meine Notfallidee, wenn das Abendessen wirklich schnell gehen muss, aber auch extra "comfy" (Kurzform vom englischen "comfortable") sein soll. Damit ist eine besonders hohe Stufe von Bequemlichkeit und Stressfreiheit gemeint.

Die Soße lässt sich natürlich auch abwandeln und man kann noch Speck oder Schinkenwürfel dazugeben, dafür einfach Speck oder Schinken gleichzeitig mit den Zwiebelwürfeln anbraten.

Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Mareike Pucka

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