Mit dieser Soße schmeckt Brokkoli auch Kindern gut

Was man nur schmeckt, aber nicht sieht: In dieser Soße ist einfach ein kompletter Brokkoli versteckt. Dieser Trick ist häufig meine Notfallidee, wenn das Abendessen wirklich schnell gehen muss, aber auch extra "comfy" (Kurzform vom englischen "comfortable") sein soll. Damit ist eine besonders hohe Stufe von Bequemlichkeit und Stressfreiheit gemeint.

Die Soße lässt sich natürlich auch abwandeln und man kann noch Speck oder Schinkenwürfel dazugeben, dafür einfach Speck oder Schinken gleichzeitig mit den Zwiebelwürfeln anbraten.

Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/