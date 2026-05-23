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Die englische Sängerin Jessie J ist krebsfrei. Das gab die 38-Jährige in einem Instagram-Posting bekannt. "Die Ergebnisse sind da und ich bin krebsfrei", steht unter dem Video, das die Sängerin noch zuvor kurz vor ihrem Check-up zeigt. "Ich habe stundenlang geweint und dann zum ersten Mal seit einem Jahr tief durchgeatmet."

von APA