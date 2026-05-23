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Sängerin Jessie J ist krebsfrei

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Gute Nachrichten für Jessie J (Archivbild)
©Getty Images North America, APA, MIKE COPPOLA
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Die englische Sängerin Jessie J ist krebsfrei. Das gab die 38-Jährige in einem Instagram-Posting bekannt. "Die Ergebnisse sind da und ich bin krebsfrei", steht unter dem Video, das die Sängerin noch zuvor kurz vor ihrem Check-up zeigt. "Ich habe stundenlang geweint und dann zum ersten Mal seit einem Jahr tief durchgeatmet."

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Die für Hits wie "Price Tag" bekannte Britin hatte im Juni 2025 öffentlich gemacht, an Brustkrebs erkrankt zu sein. Sie habe lange mit sich gerungen, ob sie die Erkrankung öffentlich machen soll, sagte die Popmusikerin damals in einer Videobotschaft an ihre Fans und erzählte von ihrer Diagnose einer Krebserkrankung im frühen Stadium. Seitdem berichtete sie von zwei Brustkrebsoperationen.

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