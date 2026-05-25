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Dänische Königin Margrethe nach Sturz erneut im Krankenhaus

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Dänemarks Altkönigin Margrethe II. erlitt Einblutung im Hüftbereich
©IDA MARIE ODGAARD, Afp, APA
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Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist erneut ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 86-Jährige muss nach einem früheren Sturz behandelt werden. Eine CT-Untersuchung habe eine größere Einblutung im Hüftbereich gezeigt, teilte der Palast mit. Margrethe war erst Mitte Mai nach Herzproblemen aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen worden.

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Ihrer Majestät gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte der Palast mit. Es wird mit einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt gerechnet.

Am 14. Mai war die Dänin mit einer sogenannten Angina pectoris - Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen - ins Krankenhaus in Kopenhagen gekommen. Sie hatte sich dort einem Eingriff zur Erweiterung von Blutgefäßen unterziehen müssen.

Mitte April hatte Margrethe ihren 86. Geburtstag gefeiert. Anfang 2024 hatte sie überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn, König Frederik X., überlassen.

A picture taken on September 16, 2024 shows Queen Margrethe II of Denmark at the awarding of the Rungstedlund Prize 2024 at the Karen Blixen Museum in Rungsted Kyst, eastern Denmark. Queen Margrethe has been discharged from Rigshospitalet, the Royal House announced in a press release on May 19, 2026. The Queen was discharged after a balloon dilation of the heart's coronary artery. (Photo by Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

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