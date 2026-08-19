Melone mit richtigem Schnitt von Kernen befreien – geht das?

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp zum Schneiden einer Wassermelone in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Um die Wassermelone zu entkernen, soll man so vorgehen:

Fazit: Die Kerne oder Samenschalen lassen sich auf diese Weise zwar relativ einfach entfernen, besonders ansehnlich sind die so zugeschnittenen Wassermelonenstücke aber nicht. Wer Wert auf eine schöne Optik legt, sollte die Wassermelone lieber auf herkömmliche Weise aufschneiden.

Tipp: Das übrige Fruchtfleisch muss nicht im Müll landen. Es lässt sich beispielsweise pürieren und zu einem erfrischenden Smoothie oder einer Wassermelonenlimonade verarbeiten.