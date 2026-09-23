Kren enthält mehr Vitamin C als Zitronen

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Kren ist sehr scharf - und sehr gesund. Kaum einer weiß, dass in der Wurzel doppelt so viel Vitamin C wie in Zitronen steckt. Der scharfe Geschmack entsteht durch die enthaltenen Senföle, die beim Schneiden oder Raspeln freigesetzt werden. Im Körper wirken die Senföle nachweislich gegen Bakterien, Pilze und Viren. "Es gibt Studien, die belegen, dass durch diese Scharfstoffe Erkältungen abgekürzt werden können", sagt der Internist und Ernährungsmediziner Andreas Michalsen.

von APA