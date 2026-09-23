Kren enthält mehr Vitamin C als Zitronen

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Kren ist sehr scharf - und sehr gesund. Kaum einer weiß, dass in der Wurzel doppelt so viel Vitamin C wie in Zitronen steckt. Der scharfe Geschmack entsteht durch die enthaltenen Senföle, die beim Schneiden oder Raspeln freigesetzt werden. Im Körper wirken die Senföle nachweislich gegen Bakterien, Pilze und Viren. "Es gibt Studien, die belegen, dass durch diese Scharfstoffe Erkältungen abgekürzt werden können", sagt der Internist und Ernährungsmediziner Andreas Michalsen.
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Da die ätherischen Öle sich schnell verflüchtigen, reibt man am besten immer nur so viel, wie man direkt verarbeiten kann. Damit sich das weiße Fleisch an der Luft nicht braun verfärbt, gibt man etwas Milch, Mehl oder Zitronensaft dazu. Am besten verwendet man Kren roh, denn Hitze zerstört die Senföle.
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