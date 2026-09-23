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Festpreis für Taxis am Flughafen Lissabon

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Das neue Preismodell schafft Klarheit bei Taxifahrten in Lissabon
©Antonio Cotrim, APA, dpa, GMS, EPA
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Festpreise für das Taxi vom Flughafen Lissabon in die Stadt: Das Tourismusbüro der portugiesischen Hauptstadt will für ankommende Urlauber diese Kosten transparenter machen. Das neue System, das Urlauber optional nutzen können, sieht Preise zwischen 16 und 23 Euro für vier Personen inklusive Gepäcks vor - abhängig von Uhrzeit, Wochentag und Stadtteil, in den man gefahren werden will.

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Fahren mehr als vier Personen in einem Auto zu Zielen innerhalb Lissabons mit, steigen die Festpreise auf 20 bis 28 Euro. Auch für Ziele außerhalb Lissabons sind fixe Preise vorgesehen - sogar bis in die Algarve im Süden des Landes. Fahrtkosten dorthin: ab rund 360 Euro.

Das neue System wird von Turismo de Lisboa (ATL) angeboten. Wer am Flughafen Humberto Delgado ankommt und es nutzen will, muss am "Ask me Lisboa"-Tourismusschalter im Airport den entsprechenden Gutschein ("Taxi Voucher") kaufen, teilt das Tourismusbüro mit. Den Gutschein kann man anschließend im Taxi vorzeigen und fährt für den gezahlten Festpreis.

Auch an anderen Airports gibt es ähnliche Systeme, zum Beispiel in Belgrad. Teils gibt es auch behördlich festgelegte Tarife, etwa in Rom-Fiumicino. Ziel ist, mögliche Abzocke mit überhöhten Preisen einzudämmen.

LISSABON - PORTUGAL: FOTO: APA/APA/dpa//gms/epa/Antonio Cotrim/Antonio Cotrim

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