Arnie dirigierte auf der Wiesn wieder singende Menge

Es war nämlich nicht der erste Besuch des gebürtigen Steirers auf dem größten Volksfest der Welt. Getreu seinem Motto "I'll be back" übernimmt der "Terminator" dabei schon seit Jahren den Dirigentenstab. Auch im vergangenen Jahr hatte der vielmalige Wiesn-Gast den Taktstock im Marstall-Zelt geschwungen.