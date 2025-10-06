Knieschmerzen richtig deuten

©APA, dpa, gms, Silvia Marks
Sportler kennen das: Nach einem ausgiebigen Training zwicken manchmal am nächsten Tag die Knie. Ein Fall für den Arzt ist das nicht unbedingt. Oft handelt es sich schlichtweg um eine Überlastung oder Fehlbelastung, sagt die Orthopädin Caroline Werkmeister. Dann heißt es: Schonen und beim nächsten Mal etwas weniger intensiv trainieren.
"Man kann das Gelenk etwas kühlen, zum Beispiel mit einem Topfen", rät Werkmeister. Warnsignale sind dagegen eine sichtbare Schwellung, also wenn das Knie richtig dick wird, oder wenn es rot und heiß ist. Zum Arzt gehen sollte man auch, wenn der Schmerz unter Schonung nicht nachlässt oder wenn er permanent selbst in Ruhe auftritt. Immer wiederkehrende Schmerzen im Gelenk ohne erkennbaren Auslöser sollten ebenfalls ärztlich abgeklärt werden.
