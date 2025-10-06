Knieschmerzen richtig deuten

"Man kann das Gelenk etwas kühlen, zum Beispiel mit einem Topfen", rät Werkmeister. Warnsignale sind dagegen eine sichtbare Schwellung, also wenn das Knie richtig dick wird, oder wenn es rot und heiß ist. Zum Arzt gehen sollte man auch, wenn der Schmerz unter Schonung nicht nachlässt oder wenn er permanent selbst in Ruhe auftritt. Immer wiederkehrende Schmerzen im Gelenk ohne erkennbaren Auslöser sollten ebenfalls ärztlich abgeklärt werden.