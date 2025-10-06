News Logo
ABO

Knieschmerzen richtig deuten

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Knieschmerzen können viele Ursachen haben
©APA, dpa, gms, Silvia Marks
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Sportler kennen das: Nach einem ausgiebigen Training zwicken manchmal am nächsten Tag die Knie. Ein Fall für den Arzt ist das nicht unbedingt. Oft handelt es sich schlichtweg um eine Überlastung oder Fehlbelastung, sagt die Orthopädin Caroline Werkmeister. Dann heißt es: Schonen und beim nächsten Mal etwas weniger intensiv trainieren.

von

"Man kann das Gelenk etwas kühlen, zum Beispiel mit einem Topfen", rät Werkmeister. Warnsignale sind dagegen eine sichtbare Schwellung, also wenn das Knie richtig dick wird, oder wenn es rot und heiß ist. Zum Arzt gehen sollte man auch, wenn der Schmerz unter Schonung nicht nachlässt oder wenn er permanent selbst in Ruhe auftritt. Immer wiederkehrende Schmerzen im Gelenk ohne erkennbaren Auslöser sollten ebenfalls ärztlich abgeklärt werden.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Silvia Marks/Silvia Marks

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hat man eine Erkältung, sollte man sich lieber etwas zurücknehmen
Gesundheit
Auskurieren, bitte! 5 Fragen zu verschleppten Erkältungen
Die Loops sind ungewöhnliche Kopfhörer zwischen Technik und Lifestyle
Technik
Moto Buds Loop: Was für Kopfhörer sind das denn?
Wenn der Kern in der Schale wackelt, sollte man die Nuss aussortieren
Gesundheit
Walnüsse mit weißem Film besser aussortieren
Der Fahrfokus schaltet Mitteilungen stumm, bis man wieder aussteigt
Technik
Fahrfokus am iPhone: Weniger Störungen beim Autofahren
Schnell gemacht sind die Apfeltaler mit Blätterteig aus dem Kühlregal
Gesundheit
Äpfel über Äpfel und keine Idee? Apfel-Taler für Eilige
.
Technik
Posthum Geehrte und zunehmend Frauen: Fakten zu den Nobelpreisen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER