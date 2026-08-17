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Knallpink, erfrischend, köstlich: Kalte Sommersuppe

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Die Suppe bekommt ihre einzigartige pinke Farbe von den Roten Rüben
©APA, dpa-tmn, Doreen Hassek
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Diese pinke Suppe bringt als erfrischendes Sommergericht nicht nur optisch was auf den Tisch, sondern punktet auch mit wertvollen Nährstoffen. Mit frischem Gemüse, gekochten Eiern, Kartoffeln und feinem Dill vereint sie reichlich Vitamine und Proteine bei vergleichsweise wenigen Kalorien.

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Gerade an heißen Sommertagen mit Temperaturen über der 30-Grad-Marke bieten kalte Suppen eine hervorragende Abkühlung. Durch die Kombination aus nährstoffreichem Gemüse und Einlagen ist das Gericht leicht, kann bei großen Mengen jedoch überraschend gut sättigen.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Doreen Hassek/Doreen Hassek

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