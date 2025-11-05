News Logo
ABO

Kindersekt im Check: Viel Zucker und fragwürdige Botschaften

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Ein 200-ml-Glas Kindersekt liefert bis zu 22 Gramm Zucker
©APA, dpa-tmn, Jens Kalaene
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Fruchtig-sprudelnde Party-Drinks für Kinder in Sektflaschenform mit kunterbunten Etiketten und Comicfiguren wie den "Minions" vorne drauf? Das lässt Kinderaugen leuchten und verspricht: Wir können feiern wie die Großen. Doch Experten sehen den Kindersekt kritisch.

von

Er sei zwar alkoholfrei, aber durch die Aufmachung sei der Party-Drink für Kinder dem Originalsekt zum Verwechseln ähnlich. Gleichzeitig sei das bunte Design darauf ausgelegt, Kinder anzusprechen. "Damit vermitteln die Hersteller: Feiern heißt Alkohol trinken - das ist eine gefährliche Botschaft", warnt Stella Glogowski.

Aus Sicht der Experten normalisiere der Konsum von Kindersekt das Nachahmen von Trinkritualen Erwachsener. Dadurch würden Kinder bereits in einem Alter geprägt, in dem sich langfristige Vorlieben und Verhaltensmuster ausbilden. "So wird die Assoziation zwischen Spaß und Alkohol früh gefestigt - und das darf nicht Ziel von Kinderprodukten sein", so Glogowski.

Der Check brachte aber auch noch richtig Ungesundes ans Licht: Mit 9 bis 11 Gramm Zucker pro 100 Milliliter sei in den getesteten Partygetränken außerdem mehr Zucker als in vielen gängigen Softdrinks. So liefert ein 200-ml-Glas bis zu 22 Gramm Zucker - das sind 6 bis 7 Stück Würfelzucker.

Glogowski kritisiert auch den Preis der alkoholfreien Getränke. Zwischen 4,30 und 4,70 Euro koste ein Liter - und sei damit fast sechsmal teurer als eine günstige Apfelschorle. "Wenig Frucht, viel Zucker und ein hoher Preis", fasst die Expertin zusammen und rät, die Sekt-Ersatz-Flasche lieber im Regal stehenzulassen.

Ihre Empfehlung: Party-Getränke für Kinder besser selbst mixen - aus Säften, ungesüßtem Kräuter- oder Früchtetee und Mineralwasser.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Jens Kalaene/Jens Kalaene

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wer einen Angina-Pectoris-Anfall erlebt, sollte eine Pause einlegen
Gesundheit
Angina Pectoris: Vier Fakten rund um den Brustschmerz
Salz auf den Schwamm streuen und die Innenseite der Tasse schrubben
Gesundheit
Teeränder aus Tasse entfernen: So geht's
Für den cremigen Dip Sauerrahm mit tiefgefrorenen Kräutern verrühren
Gesundheit
Quetsch mich! So werden Reste zu knusprigen Ofenkartoffeln
Voraussetzung für die visafreie Einreise ist ein gültiger Reisepass
Reisen & Freizeit
China: Visumfreie Einreise bis Ende 2026 verlängert
Die Trinkmahlzeiten enthalten oft unnötig viel Protein
Gesundheit
Trinkmahlzeiten im Check: Wie gesund ist das flüssige Essen?
Die Aktualisierung bringt Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates
Technik
Neu in iOS 26.1: iPhone-Transparenz einfärben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER