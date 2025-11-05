Neu in iOS 26.1: iPhone-Transparenz einfärben

Mit der "Transparent"-Einstellung behält man das bisherige, durchscheinende Oberflächen-Design bei, dessen Kontrast und Lesbarkeit Nutzerinnen und Nutzer teils kritisiert hatten.

Wer die "Transparent"-Einstellung nicht mag, kann auf "Eingefärbt" umschalten, was bestimmte Elemente abdunkelt und als weitere Stellschraube zu den Einstellmöglichkeiten "Kontrast erhöhen" und "Transparenz reduzieren" hinzukommt.

Ebenfalls neu in iOS 26.1: Die Wischgesten-Schalter zum Aktivieren der Kamera auf dem Sperrbildschirm lässt sich erstmals ausschalten, und zwar unter "Einstellungen/Kamera". Diese neue Option dürfte vor allem all jene interessieren, die die Kamera bisher häufig versehentlich aktiviert haben - etwa in der Hosentasche.

Eine weitere Neuerung, die ebenfalls Missgeschicke verhindern helfen soll, betrifft den Wecker: Hier ist die "Stopp"-Taste einem "Zum Stoppen wischen"-Feld gewichen. So kann man den Wecker also nur noch bewusst per Wischgeste und nicht mehr einfach per Fingertipp ausschalten, falls man noch nicht so ganz wach sein sollte.

Neben vielen weiteren Detail-Verbesserungen in diversen Apps bringt die Aktualisierung auch wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates.

Wer iOS 26.1 noch nicht zur Installation angeboten bekommen hat, kann das Update unter "Einstellungen/Allgemein/Softwareupdate" anstoßen. Dort werden verfügbare Updates angezeigt - und man muss nur noch auf "Laden und installieren" tippen und dann den Anweisungen folgen.