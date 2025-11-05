News Logo
ABO

China: Visumfreie Einreise bis Ende 2026 verlängert

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Voraussetzung für die visafreie Einreise ist ein gültiger Reisepass
©APA, dpa-tmn, Michael Kappeler
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Wer nicht länger als 30 Tage nach China reist, braucht dafür auch im kommenden Jahr kein Visum. Die bestehende Regelung zur visumfreien Einreise wurde bis 31. Dezember 2026 verlängert. Darauf weist das chinesische Fremdenverkehrsamt hin. Die Regelung umfasst Aufenthalte von bis zu 30 Tagen zu touristischen, geschäftlichen oder familiären Zwecken.

von

Neu ist bei der Einreise: Ab 20. November wird laut dem Fremdenverkehrsamt eine digitale Einreisekarte eingeführt. Sie ersetze das bisherige Papierformular und soll die Prozesse an Flughäfen und Grenzstationen beschleunigen, wie es in der Mitteilung heißt.

Voraussetzung für die visafreie Einreise ist ein Reisepass, der noch mindestens für die geplante Aufenthaltsdauer gültig ist.

Es empfiehlt sich auch, für die Grenzkontrolle Dokumente dabei zu haben, die den Aufenthaltszweck belegen, etwa Flugtickets und Hotelbuchungen.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Michael Kappeler/Michael Kappeler

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Es reichen schon kleinste Schneefelder, um eine Lawine auszulösen
Reisen & Freizeit
Welche Risiken die Berge im Frühwinter bergen
Die Aktualisierung bringt Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates
Technik
Neu in iOS 26.1: iPhone-Transparenz einfärben
Eintreffen der Teilnehmenden in Brüssel
Politik
Langwierige Verhandlungen im EU-Rat um ein EU-Klimaziel 2040
2024 wurden noch 3,1 Grad prognostiziert
Technik
Erde steuert in Richtung katastrophaler Erwärmung
"Hi Baby"
News
Carly Rae Jepsen ist schwanger
"Es ist ein sehr emotionaler Moment für mich"
Schlagzeilen
David Beckham von König Charles zum Ritter geschlagen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER