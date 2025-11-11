„In Österreich müssen Patienten die Abnehmspritze selbst bezahlen“

Wodurch unterscheidet sich Wegovy von anderen Abnehmspritzen, etwa Ozempic oder Mounjaro?

Mit Wegovy bringen wir ein Adipositasmedikament nach Österreich, mit dem wir diese chronische Stoffwechselerkrankung zielgerichtet therapieren können. Wegovy ermöglicht einerseits Gewichtsmanagement und wirkt gleichzeitig mit Adipositas verbundenen Folgeerkrankungen entgegen. Für mich ist das Besondere an Wegovy die einzigartige Bandbreite – man könnte salopp sagen: „Gewichtsabnahme mit Organschutz“. Dazu gehört zum Beispiel die beeindruckende Risikoreduktion für Herz-Kreislauf-Ereignisse wie Herzinfarkt oder Schlaganfall um 20 Prozent. Ozempic hingegen ist ein Medikament für die Behandlung des unzureichend kontrollierten Typ-2-Diabetes. Der Wirkstoff in Wegovy und Ozempic ist gleich, jedoch unterscheiden sich die Medikamente in der Dosierung, den Studienprogrammen und den Zulassungen durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA.

Welche Wirkung entfaltet der in Wegovy enthaltene Wirkstoff Semaglutid im menschlichen Körper?

Das Adipositasmedikament Wegovy enthält den Wirkstoff Semaglutid, ein sogenannter GLP-1-Rezeptor-Agonist. Es wirkt ähnlich dem im menschlichen Darm gebildeten GLP1-Hormon, mit dem es zu 94 Prozent ident ist. Wegovy erhöht das Sättigungs-, senkt das Hungergefühl und verlangsamt die Magenentleerung.

Wie groß schätzen Sie den Markt für Wegovy in Österreich ein?

Als Medizinerin sehe ich vor allem den hohen medizinischen Bedarf: Etwa 17 Prozent der Bevölkerung über 15 Jahren bzw. 1,2 Millionen Österreicherinnen und Österreicher leben mit Adipositas – Tendenz steigend. Bei Adipositas handelt es sich um eine ernst zu nehmende chronische Stoffwechselerkrankung, die zu schwerwiegenden Begleiterkrankungen und reduzierter Lebenserwartung führen kann. Mit der Einführung von Wegovy in Österreich können wir nun eine weitere Therapiemöglichkeit für Menschen mit Übergewicht und Adipositas zur Verfügung stellen.