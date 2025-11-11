Italienischer Dentalriese kommt nach Österreich

Die Gallmetzer HealthCare AG aus Südtirol bereitet sich auf ­eine geplante Börsenotierung an der Wiener Börse vor und will vom Herzen Europas aus den Dentalmarkt revolutionieren. Seit mehr als drei Jahrzehnten steht der Name Gallmetzer für Qualität, Innovation und unternehmerischen Weitblick im Dentalbereich.

Als Teil der Gallmetzer Holding ­GmbH – Italiens größter Dentalgruppe – vereint die AG über drei Jahrzehnte Branchenerfahrung mit unternehmerischer Stärke und gezielten Synergien. Die Holding mit Sitz in Bozen (Südtirol) bildet das strategische Rückgrat der Gruppe. Im 19.000 m² großen Firmengebäude koordiniert sie ein Netzwerk von über 20 spezialisierten Unternehmen, die gemeinsam das stabile Fundament für die kontinuierliche Entwicklung der Gallmetzer HealthCare AG bilden.