Italienischer Dentalriese kommt nach Österreich

Was einst als regionales Handelsunternehmen begann, hat sich heute zu einem der bedeutendsten Akteure der europäischen Dental- und Health-Care-Branche entwickelt.
Die Gallmetzer HealthCare AG aus Südtirol bereitet sich auf eine geplante Börsenotierung an der Wiener Börse vor und will vom Herzen Europas aus den Dentalmarkt revolutionieren. Seit mehr als drei Jahrzehnten steht der Name Gallmetzer für Qualität, Innovation und unternehmerischen Weitblick im Dentalbereich.
Als Teil der Gallmetzer Holding GmbH – Italiens größter Dentalgruppe – vereint die AG über drei Jahrzehnte Branchenerfahrung mit unternehmerischer Stärke und gezielten Synergien. Die Holding mit Sitz in Bozen (Südtirol) bildet das strategische Rückgrat der Gruppe. Im 19.000 m² großen Firmengebäude koordiniert sie ein Netzwerk von über 20 spezialisierten Unternehmen, die gemeinsam das stabile Fundament für die kontinuierliche Entwicklung der Gallmetzer HealthCare AG bilden.
Auf dem Weg an die Wiener Börse
Die Gallmetzer HealthCare AG bereitet derzeit ihren Börsegang an der Wiener Börse vor. Ziel ist es, das Wachstum in Europa zu beschleunigen und die starke Marktposition weiter auszubauen. „Der Schritt an die Börse ist ein Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte“, erklärt Präsident Dietrich Gallmetzer.
Zu den wichtigsten Tochterunternehmen zählen:
Gerhò S.p.A., einer der führenden europäischen Dentalhändler,
Intermedical Pharma GmbH, eines der wenigen Unternehmen Europas mit eigener Produktionslizenz für Dentalanästhesie, und
Promis GmbH, eine Premium-Marke für nachhaltige Zahnpflegeprodukte, die den Oral-Care-Markt mit Design, Natürlichkeit und Innovation neu definiert.