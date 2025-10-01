Irmgard Griss und die Beständigkeit der Liebe

Platon und Aristoteles haben Gerechtigkeit als Tugend definiert. Wir können Gerechtigkeit aber auch ganz anders definieren. Als etwas, das man vereinbart oder was bestimmten Moralvorstellungen entspricht. Das sagt Irmgard Griss zu ihrem beruflichen Lebensthema.

Was ist Gerechtigkeit?

Gerechtigkeit ist auf der einfachsten Stufe, Gleiches gleich zu behandeln. Das ist ganz schlicht. Wenn ich Gleiches ungleich behandle, dann ist das im Regelfall ungerecht. Was es dann aber in der konkreten Ausprägung ist, ist ganz schwierig zu beantworten. Gerade für mich als ehemalige Richterin ist es natürlich immer ein Ziel, eine gerechte Entscheidung zu finden. Allerdings heißt „gerecht“ ja, die Entscheidung an Maßstäben zu messen, die nicht so eindeutig sind. Da muss ich die Individualität der Person, um die es geht, berücksichtigen, die ich aber nur begrenzt erfassen kann. Es ist immer auch ein individuelles Urteil, beziehungsweise kann ein Urteil niemals kontextunabhängig überhaupt zustande kommen.

Wie haben Sie sich als Richterin gefühlt?

Es ist eine große Herausforderung und führt durchaus auch dazu, dass man sich manchmal wirklich dann kritisch hinterfragt: ‚Warum glaube ich, dass das jetzt so richtig ist?‘ Gerade im Familienrecht sind oft extrem schwierige Entscheidungen zu treffen: Wenn Sie zum Beispiel darüber entscheiden müssen, ob ein Kind in einer Pflegefamilie bleiben soll, in der es schon mehrere Jahre ist, oder ob es zurück zu den leiblichen Eltern soll. Ich denke immer wieder über solche Fälle nach, mit denen ich zu tun hatte. Und dann denke ich mir: Was ist wohl aus den Kindern geworden? Hat sich die Entscheidung als richtig herausgestellt?

Kann eine Bundespräsidentin oder ein Bundespräsident etwas an der Kultur des Umgangs in einem Land verändern?

Natürlich. Das hängt stark davon ab, wie Menschen in solchen Positionen auftreten, wie sie sprechen, was sie sagen, ob sie sich zu Wort melden. Das sind Personen, die dann für viele ein Vorbild sein können. Sie prägen das Klima in einem Land: Wie man miteinander umgeht, wie man miteinander spricht. Ich glaube, dass jede und jeder da auch eine Verantwortung hat, in der Kommunikation gewisse Standards einzuhalten. Und jede und jeden trifft eine Verantwortung. Jeder von uns kann auch in dem kleinen Bereich, in den sie oder er gestellt ist, wirksam sein. Die großen Probleme kann ich nicht lösen. Aber im Kleinen kann ich doch etwas tun, was vielleicht ein kleiner Schritt zum Besseren ist.