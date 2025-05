Von Applaus zu Einfluss

Pflege ist systemrelevant – 24/7 bei den Menschen. Und sie ist selbstbewusster geworden“, sagt Eveline Brandstätter, Direktorin für Pflege bei der KAGes, dem größten steirischen Gesundheitsdienstleister. In ihrer Stimme schwingt keine Klage, sondern Klarheit. Pflege sei heute eine Profession mit Anspruch – nicht nur im fachlichen, sondern auch im gesellschaftlichen Sinne.

Entscheidend sei dabei der gesetzliche Wandel: Weg von Tätigkeitskatalogen, hin zu einem Kompetenzverständnis. „Alles, was man in der Ausbildung gelernt hat, soll auch in der Praxis Anwendung finden.“ Hochspezialisiertes Wundmanagement sollte nicht mehr auf eine ärztliche Anordnung warten müssen, um die passende Behandlung einzuleiten – es solle Verantwortung übernommen werden können. Dazu kämen Digitalisierung und KI, etwa im N!CA-Projekt, das Pflegekräfte von Dokumentationspflichten entlasten und so wieder näher an die Patientinnen und Patienten bringen soll. Brandstätters Forderung ist eine aktive Mitgestaltung der Pflege in der Krankenhausentwicklung: „Wir müssen von Anfang an eingebunden sein. Pflege kennt die Prozesse, weiß, wo Versorgungsketten reißen – und wie man sie schließen kann.“ Dass dafür politische und strukturelle Unterstützung nötig ist, verschweigt sie nicht. Aber sie plädiert auch für Mut in der eigenen Berufsgruppe: „Pflege kann vieles, wenn man sie lässt.“