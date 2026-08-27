GEWINNSPIEL: Longevity Kit von Never Age Nutrition gewinnen

Gesundheit, Ernährung, Bewegung und bewusste Prävention langfristig mitzudenken, steht im Mittelpunkt moderner Longevity Konzepte. Genau hier setzt das Wiener Unternehmen Never Age Nutrition an. Die Marke möchte Erkenntnisse aus Ernährungswissenschaft und Longevity Forschung in unkomplizierte Routinen für den Alltag übersetzen.

Im Fokus steht dabei unter anderem NAD+, ein körpereigenes Coenzym, das eine wichtige Rolle im zellulären Energiestoffwechsel und bei verschiedenen biologischen Prozessen spielt.

Das im Longevity Kit enthaltene REVIVE kombiniert fünf ausgewählte Nährstoffe in einer Formel: Nicotinamid Ribosid, Calcium Alpha Ketoglutarat, Quercetin, Betain und Selen. Nicotinamid Ribosid, kurz NR, ist eine Vorstufe von NAD+.

REVIVE wurde als unkomplizierte tägliche Routine für Menschen entwickelt, die sich mit Longevity, Healthy Aging und bewusster Nährstoffversorgung beschäftigen.