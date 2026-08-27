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GEWINNSPIEL: Longevity Kit von Never Age Nutrition gewinnen

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Longevity beginnt mit bewussten Routinen im Alltag. Wir verlosen ein Longevity Kit von Never Age Nutrition mit einem 90 Tage Vorrat des 5 in 1 Nährstoffkomplexes REVIVE sowie weiteren Produkten für die tägliche Longevity Routine. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!

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Longevity als tägliche Routine

Gesundheit, Ernährung, Bewegung und bewusste Prävention langfristig mitzudenken, steht im Mittelpunkt moderner Longevity Konzepte. Genau hier setzt das Wiener Unternehmen Never Age Nutrition an. Die Marke möchte Erkenntnisse aus Ernährungswissenschaft und Longevity Forschung in unkomplizierte Routinen für den Alltag übersetzen.

Im Fokus steht dabei unter anderem NAD+, ein körpereigenes Coenzym, das eine wichtige Rolle im zellulären Energiestoffwechsel und bei verschiedenen biologischen Prozessen spielt.

Das im Longevity Kit enthaltene REVIVE kombiniert fünf ausgewählte Nährstoffe in einer Formel: Nicotinamid Ribosid, Calcium Alpha Ketoglutarat, Quercetin, Betain und Selen. Nicotinamid Ribosid, kurz NR, ist eine Vorstufe von NAD+.

REVIVE wurde als unkomplizierte tägliche Routine für Menschen entwickelt, die sich mit Longevity, Healthy Aging und bewusster Nährstoffversorgung beschäftigen.

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Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen

Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance auf das Longevity Kit von Never Age Nutrition.

Teilnahmeschluss: 18.09.2026

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

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