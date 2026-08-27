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GEWINNSPIEL: Futterpackages von THE GOODSTUFF für Hund & Katze gewinnen

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Gutes für den Napf: Wir verlosen 2 Probierpackages von THE GOODSTUFF, eines für Hunde und eines für Katzen. Gefüllt mit Trockenfutter, Nassfutter und Goodies bieten die beiden Packages eine Auswahl aus dem Sortiment der österreichischen Super-Premium-Tierfuttermarke. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!

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Hochwertiges Futter für Hund und Katze

Bei THE GOODSTUFF stehen frische Zutaten, gut verträgliche Rezepturen und eine bewusste Auswahl der Rohstoffe im Mittelpunkt. Die Rezepturen von Trockenfutter, Nassfutter und Leckerlis werden ohne Getreide sowie ohne künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe hergestellt.

Die österreichische Marke setzt dabei auf frisches Fleisch, regional verfügbare Rohstoffe und bewusst reduzierte Rezepturen. Durch die Konzentration auf ausgewählte Zutaten eignen sich die Produkte auch für ernährungssensible Tiere.

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 © THE GOODSTUFF

Natürlich, ehrlich und unkompliziert

Hinter THE GOODSTUFF steht die Leidenschaft für Tiere und der Anspruch, hochwertige Tiernahrung mit klar verständlichen Rezepturen anzubieten. Innerhalb einer Produktfamilie kann zwischen verschiedenen Fleischsorten gewechselt werden und so für Abwechslung im Napf gesorgt werden.

Ob Trockenfutter, Nassfutter oder kleine Belohnung zwischendurch: Die beiden Probierpackages bieten Hunde- und Katzenhalter die Gelegenheit, unterschiedliche Produkte von THE GOODSTUFF kennenzulernen.

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 © THE GOODSTUFF

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen

Wählen Sie im Gewinnspielformular aus, ob Sie das Probierpackage für Hunde oder Katzen gewinnen möchten, füllen Sie das Formular aus und sichern Sie sich Ihre Gewinnchance.

Teilnahmeschluss: 25.09.2026

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

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