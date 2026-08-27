Bei THE GOODSTUFF stehen frische Zutaten, gut verträgliche Rezepturen und eine bewusste Auswahl der Rohstoffe im Mittelpunkt. Die Rezepturen von Trockenfutter, Nassfutter und Leckerlis werden ohne Getreide sowie ohne künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe hergestellt.

Die österreichische Marke setzt dabei auf frisches Fleisch, regional verfügbare Rohstoffe und bewusst reduzierte Rezepturen. Durch die Konzentration auf ausgewählte Zutaten eignen sich die Produkte auch für ernährungssensible Tiere.