Natürlich verjüngt statt aufgepolstert: Was Biostimulatoren wirklich können

Welche Behandlungen sind Ihrer Expertise nach für Lindsay Lohans fabelhaft frisches Aussehen verantwortlich?

Lindsay strahlt so, als hätte sie den Jungbrunnen gefunden – tatsächlich dürfte es eine clevere Mischung sein: Biostimulatoren für mehr Spannkraft, ein Hauch Hyaluronsäure für jugendliches Volumen, ein wenig Botox für glatte Mimik und regelmäßige Hautbehandlungen wie Microneedling oder PRP. Das Ergebnis: ein Glow, der absolut natürlich wirkt.

Was sind Biostimulatoren genau: Welche unterschiedlichen Methoden und Produkte gibt es, wie werden sie eingesetzt und was bewirken sie?

Biostimulatoren sind keine simplen Filler, die sofort Volumen bringen. Vielmehr wirken sie wie ein Trainingsplan für die Haut. Die Substanzen – darunter bekannte Namen wie Radiesse®, Sculptra® oder Ellansé® – regen die Haut an, selbst neues Kollagen und Elastin zu bilden. Das Ergebnis ist eine allmähliche Transformation: Die Haut wird fester, straffer und strahlt mit einer neuen, jugendlichen Vitalität.

Wann sind die ersten Ergebnisse sichtbar?

Wer Biostimulatoren wählt, braucht ein wenig Geduld – aber die lohnt sich. Nach rund vier bis sechs Wochen beginnt die Haut sichtbar aufzublühen, nach drei bis sechs Monaten zeigt sie sich in ihrer vollen Pracht. Man könnte sagen, Biostimulatoren sind eine Investition in die Zukunft der Haut, denn sie verbessern nicht nur das Aussehen, sondern auch die Hautqualität nachhaltig.

Wie lange hält das Ergebnis?

Zwischen anderthalb und drei Jahren – und das Beste: Die Haut bleibt auch danach in besserer Verfassung als zuvor, weil sie eigenes Kollagen gebildet hat.

Was muss bei diesen Behandlungen bedacht werden?

Sie sind der Inbegriff des „Natural Glam“ – das Ergebnis entsteht langsam, sehr subtil und elegant. Wichtig ist sich an geschultes Fachpersonal zu wenden, das weiß, wie die Haut stimuliert werden muss, um den Wow-Effekt zu erzielen.

Welche Nebenwirkungen und Ausfallzeiten gibt es?

Ein bisschen Rötung, kleine Schwellungen oder feine Hämatome sind möglich – mehr aber meist nicht. Nach ein bis zwei Tagen ist das Gesicht wieder absolut gesellschaftsfähig.

Für welchen Hauttyp und ab welchem Alter sind diese Behandlungen am besten geeignet? Bei welchen Hautgegebenheiten würden Sie von der Behandlung eher abraten?

Am schönsten wirken sie ab Mitte 30, wenn die körpereigene Kollagenproduktion spürbar nachlässt. Sie sind für fast alle Hauttypen geeignet. Weniger empfehlenswert sind sie bei sehr junger Haut oder bei akuten Hautentzündungen.