Anders als bei reiner Unlust handelt es sich bei Schulangst um ein Gefühl, das mit sehr starken negativen Emotionen verbunden ist. Der deutsche Psychologe Manfred Tücke, der sich viel mit Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters befasst, unterscheidet zwei Arten von Angst in Verbindung mit der Schule1: Leistungsangst und soziale Angst. Die Leistungsangst steht in Verbindung mit Prüfungen und Tests, während die soziale Angst unspezifischer ist. Sie hat mit Sorge vor Zurückweisung, zum Beispiel durch die Lehrenden, Eltern oder anderen Schulbesuchenden zu tun.

In der Medizin gibt es eine weitere Unterscheidung2: Schulangst und Schulphobie. Erstere ist die Angst vor der Schule, zweitere bezieht sich auf die Angst von Kindern, sich von ihren Eltern zu lösen und zur Schule zu gehen. Von Schulphobie sind meistens Kinder im Volksschulalter betroffen. In beiden Fällen äußert sich die Angst auch körperlich. Bauchschmerzen, Schwindel, Kopfschmerzen und Schlafstörungen können häufige Folgen sein. Interessanterweise werden Jungen etwas häufiger mit Schulangst und Schulphobie diagnostiziert.