Geschenke lieber nicht vor dem Flug verpacken

"Daher ist es ratsam, die Geschenke vorab nicht zu verpacken." Auch Airlines und Flughäfen weisen zum weihnachtlichen Reiseverkehr darauf hin.

Geschenke sollten laut BDL zudem nicht zur Liste der verbotenen Gegenstände gehören oder ein waffenähnliches Aussehen haben - das gilt beispielsweise für Spielzeugpistolen. Auf Nachsicht zum Fest darf dabei man nicht hoffen.

Beim Londoner Flughafen Heathrow heißt es: "Die Mitarbeitenden vor Ort wissen zwar, dass Weihnachten ist, aber sie werden kaum "Ho-ho-ho" rufen, wenn sie auf Spielzeugpistolen, Pfeile, Schleudern, Baseballschläger oder andere Gegenstände stoßen, die sie als gefährlich für den Transport im Flugzeug einstufen."

Gibt es der Platz her, kann man auch ein, zwei Rollen Geschenkpapier, Klebeband, eine Schere und Geschenkband in den Koffer packen - so kann man theoretisch schon gleich nach der Landung die Präsente verpacken.