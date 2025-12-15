News Logo
ABO

Fünfmal Obst und Gemüse: Mit Ernährung Divertikeln vorbeugen

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Obst oder Gemüse haben einen positiven Effekt auf den Darm
©APA, dpa, gms, Christin Klose
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Wer fünfmal am Tag eine Portion Obst oder Gemüse isst, kann in einem gewissen Maß einer Divertikulose vorbeugen. Darauf weist das Magazin "Apotheken Umschau" (Ausgabe B 12/ 2025) hin.

von

Die enthaltenen Ballaststoffe, die auch in Getreide, Hülsenfrüchten und Nüssen stecken, sorgen für aufgelockerten Stuhl - der ist wichtig, weil die kleinen Aussackungen im Darm unter anderem durch Druck begünstigt werden, der sich dort aufbaut.

Auch Internistinnen und Internisten raten zu ballaststoffreicher Ernährung samt mindestens fünf Portionen Obst oder Gemüse täglich. Diese Ernährung sei zudem sinnvoll, wenn man bereits Divertikel und Beschwerden habe.

Mit sehr hohem Ballaststoffgehalt kann zum Beispiel Weizenspeisekleie punkten. Die täglich verzehrten Ballaststoffe sollten laut dem Internisten-Verband hälftig zum einen Getreide- und Getreideprodukten, zum anderen aus frischem Obst und Gemüse stammen.

Was außerdem zu einem Divertikel-vorbeugenden Verhalten gehöre, seien regelmäßiges Essen, schreibt die "Apotheken Umschau". Drei bis fünf Mahlzeiten am Tag hätten einen positiven Effekt. Leider ließen viele Menschen im stressigen Alltag gerade das morgendliche Frühstück ausfallen.

Veraltet sei dagegen, dass man bei Divertikeln bestimmte Lebensmittel wie ungemahlene Körner oder Popcorn meiden sollte. Kürbiskerne, Kiwis, Saaten und Nüsse etwa seien erlaubt. Sie sorgten für einen weicheren Stuhl, die Öffnungen von Divertikeln verstopften sie nicht. Dagegen sei der Zusammenhang zwischen regelmäßigem Verzehr von rotem Fleisch und Divertikeln sowie deren Entzündung belegt.

WITTENBERGE - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Whatsapp führt ein neues Feature ein
Technik
Whatsapp bringt Mailbox-Funktion für verpasste Anrufe
Eine Ariane 6-Rakete wird die Satelliten ins All befördern
Technik
Europa bringt seine Galileo-Satelliten wieder selbst ins All
Der Verdächtige auf einem Polizeivideo
Politik
Zwei Tote nach Schüssen an US-Universität Brown
Eigenes Krebsleiden in Erinnerung gerufen
Schlagzeilen
Kate erinnert mit Botschaft an Krebstote
++ ARCHIVBILD ++ Fischer will 2026 auf Tournee gehen
News
Helene Fischer kann unbehelligt zum Weihnachtsmarkt gehen
Blutzucker-Kontrolle als Routine
Technik
Blutzucker normalisiert - Herzinfarktgefahr halbiert
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER