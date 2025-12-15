News Logo
ABO

Whatsapp bringt Mailbox-Funktion für verpasste Anrufe

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Whatsapp führt ein neues Feature ein
©APA, dpa, gms, Karl-Josef Hildenbrand, Karl-J. Hildenbrand
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Whatsapp erhält einige neue Funktionen von Nachrichten zu Anrufen, die verpasst oder nicht angenommen wurden, bis hin zu einer einfacheren Medienverwaltung in der Desktop-App.

von

Bei der Möglichkeit, als Anrufer Nachrichten zu hinterlassen, wenn der Angerufene nicht herangegangen ist (Missed Call Messages), handelt es sich im Prinzip um eine klassische Anrufbeantworter-Funktion.

Das Mailbox-Feature beschränkt sich aber nicht nur auf die Möglichkeit, Sprachnachrichten nach nicht zustande gekommenen Sprachanrufen zu hinterlassen: Ist bei einem Videoanruf niemand herangegangen, lässt sich ebenfalls mit nur einem Tipp auch gleich eine Videonotiz aufzunehmen. Beides kann der oder die Angerufene dann später anhören oder anschauen.

Ebenfalls neu in Whatsapp sind dem Meta-Tochterunternehmen zufolge diese Funktionen:

- In Gruppenvideochats vergrößert sich die Kachel des Sprechers oder der Sprecherin automatisch, damit alle der Unterhaltung leichter folgen können (Speaker Spotlight).

- In Chats mit Meta AI kommen nun auch externe KI-Modelle wie etwa von Midjourney oder Flux zum Einsatz. So sollen sich bessere Bilder erstellen lassen. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Bilder zu animieren.

- In die Desktop-Anwendung von Whatsapp (Windows und MacOS) zieht ein neuer Medien-Tab ein. Darüber lassen sich Medien, Dokumente oder Links chatübergreifend und zentral anzeigen, filtern oder suchen.

Bis die neuen Whatsapp-Funktionen auf allen Geräten verfügbar sind, kann etwas Zeit vergehen. Gegebenenfalls sollte man in den App-Stores prüfen, ob Updates für den Messenger verfügbar sind und diese installieren.

AUGSBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Karl-J. Hildenbrand/Karl-Josef Hildenbrand

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Eine Ariane 6-Rakete wird die Satelliten ins All befördern
Technik
Europa bringt seine Galileo-Satelliten wieder selbst ins All
Der Verdächtige auf einem Polizeivideo
Politik
Zwei Tote nach Schüssen an US-Universität Brown
Eigenes Krebsleiden in Erinnerung gerufen
Schlagzeilen
Kate erinnert mit Botschaft an Krebstote
++ ARCHIVBILD ++ Fischer will 2026 auf Tournee gehen
News
Helene Fischer kann unbehelligt zum Weihnachtsmarkt gehen
Blutzucker-Kontrolle als Routine
Technik
Blutzucker normalisiert - Herzinfarktgefahr halbiert
"Größte Herausforderung seit der Corona-Pandemie"
Politik
"Beispiellose" Grippe-Welle in Großbritannien
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER