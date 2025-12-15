Whatsapp bringt Mailbox-Funktion für verpasste Anrufe

Bei der Möglichkeit, als Anrufer Nachrichten zu hinterlassen, wenn der Angerufene nicht herangegangen ist (Missed Call Messages), handelt es sich im Prinzip um eine klassische Anrufbeantworter-Funktion.

Das Mailbox-Feature beschränkt sich aber nicht nur auf die Möglichkeit, Sprachnachrichten nach nicht zustande gekommenen Sprachanrufen zu hinterlassen: Ist bei einem Videoanruf niemand herangegangen, lässt sich ebenfalls mit nur einem Tipp auch gleich eine Videonotiz aufzunehmen. Beides kann der oder die Angerufene dann später anhören oder anschauen.

Ebenfalls neu in Whatsapp sind dem Meta-Tochterunternehmen zufolge diese Funktionen:

- In Gruppenvideochats vergrößert sich die Kachel des Sprechers oder der Sprecherin automatisch, damit alle der Unterhaltung leichter folgen können (Speaker Spotlight).

- In Chats mit Meta AI kommen nun auch externe KI-Modelle wie etwa von Midjourney oder Flux zum Einsatz. So sollen sich bessere Bilder erstellen lassen. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Bilder zu animieren.

- In die Desktop-Anwendung von Whatsapp (Windows und MacOS) zieht ein neuer Medien-Tab ein. Darüber lassen sich Medien, Dokumente oder Links chatübergreifend und zentral anzeigen, filtern oder suchen.

Bis die neuen Whatsapp-Funktionen auf allen Geräten verfügbar sind, kann etwas Zeit vergehen. Gegebenenfalls sollte man in den App-Stores prüfen, ob Updates für den Messenger verfügbar sind und diese installieren.